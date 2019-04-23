立法會訪問團今啟程往杭州　晚上赴浙江省政府晚宴

立法會訪問團繼續第三天行程，早上先出席長三角區域一體化發展情況介紹會，與會人士包括上海市發改委主任馬春雷、中聯辦副主任何靖、上海市港澳事務辦副主任周亞軍、上海交通大學管理學院副教授梁建等人。 團長兼立法會主席梁君彥表示，長三角地區的發展歷程，對香港配合大灣區發展方面的建設工作極具參考價值。 訪問團下午啟程乘高鐵往杭州，考察當地政府機關；晚上與浙江省政府會面和晚宴，了解浙江省的最新發展，以及觀賞大型戶外旅遊文化演出。 記者鄭榕笛隨團直擊

立法會訪問團出席長三角區域一體化發展情況介紹會。(鄭榕笛攝)

訪問團團長、立法會主席梁君彥會上表示，長三角區域合作辦公室去年發表的《長三角地區一體化發展三年行動計劃（2018-2020年）》，目標是透過協調及共同發展，推動浙江省、江蘇省、安徽省及上海的經濟融合。香港特區近年也積極發展創新科技，建設智慧城市，同時配合中央提出的粵港澳大灣區綱要。梁稱，長三角地區的發展歷程，對香港配合大灣區發展方面的建設工作極具參考價值。

訪問團下午乘坐高鐵往杭州，參觀杭州市民中心，考察政府機關辦理市民和企業申請的一站式審批服務。晚上與浙江省政府會面和晚宴，了解浙江省的最新發展，以及觀賞由張藝謀主創的大型戶外旅遊文化演出《印象西湖—最憶是杭州》。