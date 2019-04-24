【佔中九子案】四人判囚　朱牧老淚縱橫：心裡最記掛他們嶽中生活

佔中9子案今日（24日）判刑，眾人分別被判處社會服務令200小時至監禁16個月不等，並中包括兩名佔中發起人戴耀廷及陳健民的第一項控罪「串謀公眾妨擾」，判即時入獄16個月；第二項控罪「煽惑他人公眾妨擾」，判監8個月，同期執行；牧師朱耀明則被判入監8個月、緩刑兩年。 朱耀明離開法庭時不禁痛哭，他說自從2013年與戴耀廷、陳健民開展愛與和平佔領中環，他們三人都是在一起，惟陳健民、戴耀廷今天被判刑入獄，令他心裡極之難過，「我哋咁多年真的同佢哋一起，未分離過，佢哋兩位被判刑，心裡最記掛嘅係佢哋喺入面嘅生活，同埋屋企人。」他又說：「我地仍有一分力，會支持起來，無論用任何方式，我個心同佢哋一起，我會用一切力量、辦法，能夠畀佢哋人地支持、安慰、鼓勵，我都願意去做。」

朱耀明離開法庭後，與友人抱頭痛哭。(羅君豪攝)

鍾耀華則轉達已還柙的黃浩銘想交代的說話：「大家繼續加油，4月28日出來遊行，還有『六四』 同『七一』， 大家都要加油！」鍾耀華本人則沒有發表個人感受。

李永達指，他們最關心另外即時還柙的4人，將盡力與律師團隊和義工在法律和生活上給予最大支持和關心，他又強調，珍惜民主和反對逃犯條例修訂是一致，呼籲公眾4月28出來遊行。

陳淑莊表示，今天只有一個任務就是不可以哭泣，希望香港人不要失望 ，不要害怕，不要現在就後悔或者退縮，否則就會讓付出了的人，坐牢的朋友不值得。

她又稱已向法官申請押後6個星期判刑，亦已獲法官批准，原因是腦內的腫瘤，早前經檢查後，醫生建議她盡快於1至2周內做手術，而手術對其帶來的影響會較長，暫時未知腫瘤是良性還是惡性。同時，已向立法會主席告假，短期內未必能在議會出現。

陳淑莊最後總結時，指自己雖然身在牢獄之外，但自己的心仍然是「我要真普選 」，仍然與其他入獄的被告一起，和香港人一起「我是充滿力量、 正面」；又認為，病況是天意，讓她知道，她要盡快康復，呼籲大家放心。

張秀賢：我無資格發言

獲判社會服務令的張秀賢指，4名戰友被還柙自己再沒有資格發言：「大家真係要撫心自問一吓，特別係鏡頭前面嘅人，點解我哋香港要搞我哋嘅民主運動，點解我哋要為咗香港變得一個更好的地方，而係我哋有朋友要面對坐監的呢個代價，大家真係撫心自問一吓，邊一個真係好願意坐監？我哋9個唔會，我相信7百萬人都唔會覺得呢樣野係一件好光榮或大家會好享受嘅事。」

他又強調，被還柙的4人非「第一個」，過往有更多人因為政治參與而被告並判監幾年，他問「我哋為咗佢地做咗啲咩，我哋呢啲抗爭者係咪真係好似左報、保皇黨講值得佢哋罪有應得，值得坐咁多年」。他呼籲港人想清楚香港未來的路如何走，以及如何繼續做光明磊落、對自己誠實坦蕩的人。