【佔中判刑】湯家驊：量刑符預期　梁家傑：法庭已守住底線

佔中九子案今日（24日）判刑，各人分別被判處社會服務令200小時至監禁16個月不等。 本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，各人量刑符合預期，又形容佔中是近年來引起社會最大分化和對立的事件，但就看不到監禁刑期，能夠彌補和化解社會撕裂。他又指，「被告的刑期逾長，社會傷痕逾難癒合」，希望社會盡快忘記事件，向前看，未來以和平理性的方式爭取民主。 同樣是資深大律師的公民黨前立法會議員梁家傑則表示，儘管行政機關「去到盡」採用遠古的普通法罪名控告九子，但法庭的判刑，仍反映法官守住了底線，盡了司法機關的應有之責。

梁家傑表示，儘管行政機關「去到盡」採用遠古的普通法罪名控告九子，但法庭的判刑，仍反映法官守住守住了底線，盡了司法機關的應有之責。（資料圖片）

梁家傑批評，政權運用遠古的妨擾罪控告九子是居心不良，亦顯示其對雨傘運動，未有足夠反思，「就算不明白運動爭取的普選權，是為了保衛香港的人權、自由、法治和制度，亦應該要明白，運動期間有超過100萬人次參與。」

釋懷朱牧判緩刑

他又認為，法庭在政權「以法治人」的態度下十分被動，因檢方選取一條最高刑罰監禁7年的古老罪行來檢控，而法庭只能根據司法機關的既有程序處理；最終判刑顯示法庭已經盡量守住底線，法官陳仲衡亦盡了應有之責。他強調，尤其是牧師朱耀明被判緩刑，使他感到釋懷，因該量刑反映了法庭對被告情況的考慮。

湯家驊表示，各人刑期符合預期，又形容佔中是近年來引起社會最大分化和對立的事件，但就看不到監禁刑期，能夠彌補和化解社會撕裂。（資料圖片/林若勤攝）

對於牧師朱耀明，成為佔中三子中，唯一被判緩刑，無需監禁的被告，湯家驊就表示，朱年事已高，在三子之中，領導地位亦不是「走得最前」，社會大眾對其過往功績亦有廣泛了解，加上眾多求情信，他獲法庭判緩刑能夠理解。

至於九子中獲刑最輕，被判處200小時社會服務令的張秀賢，湯家驊就表示，留意到法庭考慮到他案發時較為年輕，他自己亦能從報章報道中得知張在中大就讀時，是優秀學生，而佔領運動中，其領導角色有限，其被判社會服務令，是較合理。

九名被告中，公民黨立法會議員陳淑莊因發現腦部腫瘤需做手術，獲法庭批准押後判刑。對於前黨友的情況，湯家驊表示詫異，他認為法官有需要知道陳的健康狀況，再作判決，押後的決定亦合理。他又指，法庭有機會考慮到陳淑莊手術後的康復狀況和治療需要，而判其緩刑。