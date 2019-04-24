【佔中判刑】毛孟靜讀民主派聲明落淚　不猜會否被捕：做對就是了

佔中九子案中，4人被判監即時還柙，其餘人被判緩刑或社會服務令。民主派發聲明，批評審訊不只是「政治迫害」，亦是當權者希望企圖煽惑港人面對專權的恐懼，要求特首林鄭月娥下台。 民主派召集人毛孟靜讀出聲明時多度落淚，被問及會否擔心以她在內的民主派人士同樣會因佔領行動被捕，她指不揣測，他們只堅持做對的事，「只要做對就是了」。

民主派批評審訊不只是「政治迫害」，亦是當權者希望企圖煽惑港人面對專權的恐懼，要求特首林鄭月娥下台。（鄭子峰攝）

佔中案早上判刑後，民主派下午在立法會召開記者會，毛孟靜與8名立法會議員現身，毛孟靜先讀出民主派聲明，期間數度落淚：「我們著眼的，不是一次、兩次輸或贏，我們講的、真正的生活上、人情上、普世價上的...對與錯。」她強調「堅守在對的一方」，「向孩子、向歷史交代」。



她又代表22名聯署的民主派議員，向患腦瘤的陳淑莊致慰問，希望她盡快康復。



對於被判入獄的邵家臻會否失去議席，毛孟靜分析，民主派「夠票頂住」，又獲建制派告知，承認今次案件與誠信和行為不檢無關，故她相信《基本法》第79條與行為不檢或違反誓言，以及判處監禁一個月有機會被解除職務有關的條例，皆不適用。



她坦言，較擔心連續三個月不出席會議而無合理解釋者會被解除職務的條例，以往私下向秘書處了解就三個月刑期的情況，指「身體不能參加會議」是合適理由，但邵家臻目前被判8個月，便要看立法會秘書處法律顧問的意見。最後被問及會否憂慮，不揣測自己會否被檢控，強調他們只堅持做對的事，「只要做對就是了」。

民主派在立法會召開記者會，毛孟靜與8名立法會議員現身讀出聲明。（鄭子峰攝）

佔中九子案今天判刑。（羅君豪攝）