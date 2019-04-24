【佔中九子判刑】教育界讚眾人喚醒港人關注民主　促檢討過時法例

「佔中九子」被控公眾妨擾罪一案，今早（24日）在西九龍裁判法院判刑，當中戴耀廷、陳健民判囚16個月；邵家臻、黃浩銘判囚8個月，須即時監禁。教協及高等教育界選委發表聲明，對四位被告被須即時監禁感到失望及遺憾，指出佔中運動一直謹守和平非暴力原則，爭取落實真普選的理念亦十分清晰，對法庭未有考慮雨傘運動的性質及港人行使集會自由的基本權利感到遺憾，擔心判刑之重或帶來寒蟬效應，促請局當檢討不合時宜的法例。

教育界形容九子是「時代的燃燈者」。（歐家樂攝）

時代的燃燈者

教協就佔中案的聲明指出，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明牧師發起和平佔中運動，主張以和平非暴力的公民抗命方式爭取民主，透過商討日、民間公投及各種行動喚起市民爭取民主的決心，最終驅使逾百萬市民參與長達79天的雨傘運動。雖然運動未能帶來真普選，卻成為回歸以來香港最重要的民主運動，他們喚醒港人對民主的關注，形容三子是「時代的燃燈者」。

高等教育界24名選委、大學及專上院校工會聯盟，以及學術自由學者聯盟發表的聲明亦指出，佔中是公民抗命而並非突發性質，社會賢達及有識之士早已透過不同途徑爭取普選，惟得不到當局的答覆，「在逼不得已的形勢下，才會引發佔中諸子所倡議的佔領行動」，認為他們的目的善良、要求合理、行動克制，符合公民抗命的基本性質。

故育界擔心，判刑之重或帶來寒蟬效應，當人人都擔心受罰時，就會危害言論自由。（歐家樂攝）

憂損營商環境

教育界認為，判刑之重或帶來寒蟬效應，當人人都擔心受罰時，就會危害言論自由。高教界選委促請當局檢討失諸寬濫的過時法例，以免有心人羅織成罪，讓人人自危、躲避政治。否則，會造成外資怯步，傷害招商引資環境。