今年訪京團泛民有份？ 聶德權：若議員要求政府會與中央溝通

立法會聯席事務委員會長三角考察團行程來到尾聲，政制及內地事務局局長聶德權會見傳媒時表示，今次行程獲高規格接待，由上海市市長應勇及浙江省委書記車俊親自會見。聶徳權希望透過訪問讓立法會議員多方面了解長三角地區發展，相信有助日後政府間的互動。 另外，今年中共建國70周年，按慣例將安排立法會議員組團訪京，聶德權被問到的會否向中央提議邀請全體立法會議員，他指若立法會議員有這種要求，政府表示歡迎支持，並做好相關配合工作，「當局希望與歡迎所有願意溝通交流的議員（訪京），不論任何黨派。」 記者鄭榕笛隨團直擊

訪問團在四日三夜的行程中到訪共16個參觀點，圖為他考察阿里巴巴總部，與主席馬雲的合照。(聯合採訪照片)

訪問團在四日三夜的行程中到訪共16個參觀點，聶德權總結考察範圍可歸納為校區、園區及社區。他讚賞長三角地區在生態保育及可持續發展方面都做得好，值得香港借鏡以融入粵港澳大灣區。

另外，適逢今年中共建國70周年，聶德權指根據以往安排立法會議員將組團往北京出席有關活動，當中的詳情會由中央安排，目前未有具體資料。聶又引述指上海市市長應勇對於梵文議員推斷感到失望，呼籲兩地要多交流、多溝通是好事，「如果要以政治表態的方式、或有前設條件，才決定做或不做某件事，這並非合適做法。」他稱若然大家願意本着開放心態，理性務實地討論，在一國兩制原則下堅守一國之本，尊重兩制差異，在這個基礎上多溝通多交流一定是好事。

聶德權被問到的會否向中央提議邀請全體立法會議員訪京，他指如立法會議員有這種要求，政府表示歡迎支持並會做好相關配合工作，若牽涉中央方面的活動會與有關單位溝通。