【佔中判刑】湯家驊：佔中為港帶來最大分裂　入獄多久均難彌補　

「佔中九子案」早前被裁定罪成並判刑，佔中發起人戴耀廷及陳健民分別被判監16個月，邵家臻及黃浩銘則分別判囚8個月。行政會議成員、大律師公會前主席湯家驊今（28日）出席電視節目時表示，「佔中」為香港帶來最大的分裂和對立，「坐（監）幾耐都彌補不到」。他又指刑期越長，對香港的「痊癒期」或帶來更大影響，強調最好的結果是盡快向前跨出一步。 另外，《逃犯條例》修訂近日引起不少爭議，他稱現時反對人士談及的只是政治口號，屬不理解移交疑犯協議內容。他認為無說服力的民意不具代表性，強調現在是最佳的修例時機。

湯家驊在無綫電視節目《講清講楚》中表示，上訴是雙方的權利，他稱若被告要上訴的話「無可厚非是適當」，因當中涉及是否以公眾妨擾罪或煽惑他人煽惑公眾妨擾罪去控告，由更高級別的法庭去釐清亦屬合適。

對於各人的刑期，湯家驊認為社會現時的討論沒有很大意思，因佔中為香港帶來最大的分裂和對立，「坐幾耐都彌補不到」。他指刑期越長，對香港的「痊癒期」或帶來更大影響，強調最好的結果是盡快向前跨出一步。有建制派的說法指，三子被判16個月，阻嚇力不夠，惟湯家驊表示，經年等候審訊及判刑，其實已具阻嚇力，「不能說16個月無阻嚇力、26個月就有阻嚇力」，形容是不太現實的說法。

(資料圖片/林若勤攝)

被問到未來和平示威的空間是否被收窄？湯家驊指，「佔中」規模是前所未有，不能用以作標準的示威案件。他又稱公民抗命是自己早知違法，故不是答辯理由。至於這次是香港首宗動用「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪起訴的案件，湯家驊認為未來遊行示威者被控告此罪的機會不大。

另外，《逃犯條例》修訂近日引起大爭議，湯家驊認為社會現時並不聚焦，因憂慮的人是不了解條例。他強調疑交逃犯與該地方的法治和人權無關，舉例指一旦涉及政治罪行和政治背景人士都不會被移交。

被問到今（28日）發起反對逃犯協議遊行，若遊行人數眾多，政府應否作出讓步？他稱若特首林鄭月娥向他徵詢意見，會表明不值得讓步，因現時反對人士談及的只是政治口號，是不理解移交疑犯協議的情況，更稱無說服力的民意不具代表性，強調現在是最佳的修例時機。