【政圈風聲】反引渡遊行人數超預期　料北京出手召建制商界歸隊

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強形容，修訂逃犯條例一仗可能成為特首林鄭月娥的民望分水嶺。這句話會否成真，還需等時間驗證，但剛過去的周日民陣遊行令北京出手助港府解窘，則大有可能。 多個建制消息渠道均指，隨着周日遊行人數超出預期，如今問題的核心已非一條法例的廢立，而是港府能否保住管治威信的問題，北京不會坐視不理，預料很快會出手，包括要求商界人士以大局為重，歸隊或站穩支持政府方案。

遊行人士扮成中國公安，作勢要敲打鐵籠裏的「逃犯」。（張浩維攝）

建制派如何評估周日遊行人數呢？有人原本估計警方數字是1萬多，豈料最終是2.28萬；有人估計民陣數字是3萬人左右，結果是公布有13萬人。各人評估或有出入，但結論幾乎一致，就是上街人數超乎預期。而建制陣營內另一個相當一致的「結論」，是港府在整個過程中失算，「將問題睇得太簡單，其實是官員的腦袋太簡單，向市民解說的工夫就得不夠，被泛民有位可入」。

一名建制派議員斬釘截鐵表示，據其了解，修訂逃犯條例並非北京的「柯打」，故建制陣營沒有收過護航指令，正因如此，陣營內的商界人士「唔使做護航啦啦隊，更加唔使畀面港府」，公然反對修例方案。不過該名議員說，經過周日遊行人數創近年新高，預算北京不會繼續坐視不理，因事件已非一條法例能否通過的問題，而是牽涉港府威信的特區管治問題，亦是日後推行23條立法的試金石，如果今次功敗垂成，將來建制派更無信心做護航部隊，「阿爺現在焗住出手」。

北京出招，最常見是動員「嫡系」人馬發聲，製造輿論壓力，但該議員說，今次可能要做多一個動作──向建制派商界「曉以大義」，要求以大局為重，歸隊或站穩支持政府方案。

另一名不願具名的直選議員亦指，相信經過周日遊行，北京會開始「做嘢」，協助港府順利通過修例，「因為事件似乎已提升至特區管治問題」。

工聯會黃國健接受查詢時表示，暫未聽聞北京就修訂逃犯條例出招，但他同意，倘要修例順利通過，北京須旗幟鮮明表態支持，否則商界人士不會「歸隊」，建制派力量分散，更難與泛民抗衡。