【逃犯條例・持續更新】法案委員會現選主席　建制派或沉默應對

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會首次會議，民主派「突襲拉布」成功，開會兩小時仍未選出正、副主席。 事隔兩周，委員會今日再次開會，預料泛民再發功，希望阻撓主席誕生，曲線拖慢逃犯條例修訂進程，而建制派方面，則傳或以沉默應對。

郭偉強在首次會議上因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被逐出會議廳。（資料圖片/羅君豪攝）

【11:15】會議過了約半小時仍未能選出主席，多名民主派議員提出規程問題，討論召開會議的時間及地點安排。 熱血公民鄭松泰認為法案委員會主席有權力選擇開會時間及地點，惟議員不滿時間趕急及與其他會議時間重疊，希望日後秘書處可幫忙協調及安排會議時間，但強調不應由秘書長來主持選主席的工作。

公民黨楊岳橋認同毛孟靜提出的程序問題，稱為了挽回公眾對立法會的信心，認為主席應先處理就程序作出質疑，而這個問題對日後會議的影響深遠；公民黨譚文豪及民主黨許智峯亦同意先處理毛提出的程序問題，檢討召開會議的時間，許提議主席先中止會議，讓議員再選擇是否加入會議，讓日後選出的主席具恰當性。

【11:00】涂謹申形容自己上次會議「勞氣咗啲」，他事後詳細了解和檢討過，將來「盡量個人平靜啲、冷靜啲」，但會按議事規則，不會加入或減少他的權力。對於上次民建聯主席李慧琼提出的規程問題，涂謹申自言了解過，他可以處理規程問題。

他又給予石禮謙時間回應首次會議日期的問題，惟石禮謙簡短回應指，「我上一次講得好清楚，我諗個個都聽咗我講，唔需要再哂時間再講多次。」

毛孟靜之後再質疑石禮謙的決定，涂謹申認為要考慮是否必須選主席前便要處理，但都給其他有相同質疑的議員最多兩分鐘就此問題發言。

先發言的是議會陣線區諾軒，他批評石禮謙定立開會日期的做法不理想，陳志全要求，追究立法會秘書處是否沒有盡責避免違反議事規則和內務守則讓兩個會議重疊召開。

在首次會議上，最資深議員、民主黨涂謹申主持選舉主席環節，經兩小時擾攘仍未能選出主席，期間工聯會郭偉强因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被逐出會議廳。

政府急於通過修例，行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，希望議員以互相尊重態度，按立法會《議事規則》盡早法案委員會選正副主席，開展立法工作。

林鄭口中的修訂逃犯條例法案委員會，在今早10時45分召開第二次會議，會議時間至12時45分，建制派能否在這兩個小時內為委員會選出主席，間接影響政府修訂逃犯條例的進程，故今日會議頗受關注。