敏感時刻一網打盡？　前學民思潮義工澳門被拒入境

澳門過去於10.1國慶等敏感時刻，多有拒絕港人入境往績，從政黨人士、學生領袖，甚至記者都曾中招。 正值5.1勞動節，一名前學民思潮義工今日（1日）亦被拒絕入境，原因是「有強烈跡象顯示」有關人士「從事危害澳門特別行政區公共安全或公共秩序之活動」。不過，據了解，該名被拒入境人士在學民思潮時並非活躍份子，甚至並非「成員」，且早於2013年前後已無再參與組織活動。 有社運人士就表示對事件感到愕然，相信澳門政府鑑於敏感時刻，「寧殺錯、勿放過」，採用更嚴苛的黑名單拒絕有關人士入境。

前學民思潮成員田應亨於facebook表示經港珠澳大橋入境澳門時，被治安警遞解出境。（資料圖片/梁鵬威攝）

前學民思潮成員田應亨於facebook表示經港珠澳大橋入境澳門時，被治安警遞解出境。他又指，同行有另一名年輕女子，同樣被拒入境，而對方原因是「去過佔中」。

有熟悉田的前學民思潮成員透露，半年前曾成功入境澳門，相信田被拒，與他選擇在5.1勞工節入境的時機有關。該人又指，田只是「巴士迷」，相信他今次試圖前往澳門，亦只是趁假期到當地拍攝巴士照片，並非參與政治活動。而田之前短暫參與過學民思潮的活動，但只是協助開設街站，並無出鏡或參與行動，甚至連政治立場也較溫和，且很早已沒有參與。

《香港01》曾試圖致電當事人查詢，惟截稿前未獲回覆。