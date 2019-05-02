【海外醫生】仍考慮會否提方案六　林志釉：對病人安全不可退讓

醫務委員會有關豁免海外專科醫生考畢執業試後實習安排，病人組織代表昨晚（1日）開會交流意見。代表之一、醫委會業外委員陳永佳會後代表病友組織發言指，各組織傾向門檻較寬鬆的「方案一」。 醫委會業外委員林志釉昨晚在會後透露會上無太多時間討論「方案六」，他今（2日）不會提交新方案。不過他今早出席商台節目時表示，仍在今日限期前考慮會否提交「方案六」，他稱或會遭病人組織批評，但擔心醫生缺臨床經驗會影響治療，強調對病人的安全是不可退讓。

林哲玄表示，若容許海外醫生在港未有臨床經驗，就能取得正式註冊私人執業，對病人並不公道。(資料圖片/林若勤攝)

林志釉今（2日）出席電台節目表示，昨日病人組織在會議上只集中討論「方案一」，即海外專科醫生通過執業試，至少在有關醫療機構工作至少三年，便可取得註冊資格，不需再做半年實習。他稱未有機會討論第五和第六方案，但強調方案一毋需具臨床經驗的要求，在此情況下對病人的安全感擔憂。對於「方案一」和「方案五」，他認為「方案五」相對之下較嚴謹，但仍然「五十五十盤算緊」。

被問到會否提交「方案六」，即建議要求海外專科醫生至少在港工作3年，通過執業試後仍需工作18個月，惟18個月期間僅需3至6個月時間做臨床工作？林志釉表示，今日限期前仍有數小時考慮，他直言提交方案不難，會上有和議即能展開討論，但承認感壓力，因或會遭病人組織批評。林志釉稱，明白病人組織想有更多醫生工作，但擔心醫生缺臨床經驗會影響治療，重申對病人的安全是不可退讓。

（香港01製圖）

醫學會副會長：「第六方案」可作考慮

出席同一節目的醫學會副會長林哲玄則稱，林志釉提出的「方案六」可作考慮，亦認為有通過的機會。林志釉認為若容許海外醫生在未有臨床經驗就能在港執業，取得正式註冊私人執業，對病人並不公道。林哲玄又認為始終要有個了斷，即使最終方案不是他所想，但都會接受投票後的結果。