【六四30】前傳媒人談及槍聲、屍體　影片疑遭檢舉「被包膠」

六四30週年前夕，30名資深傳媒人得到香港記者協會的支持及申請《人民不會忘記》基金資助，拍攝短片講述他們當年採訪「六四事件」的所見所聞，昨日首先在fb上推出預告片，有超過2000個分享。惟事隔一晚後，其上載至facebook專頁的預告片疑遭檢舉，《香港01》現正向fb查詢詳情。

「我是記者 我的六四故事」facebook專頁昨日上載項目的預告片，惟影片疑遭檢舉。（fb截圖)

一批前記者去年底醞釀就「六四事件」30週年做紀錄，分別以文字和影像來做記述，由30名曾直接採訪「六四」的記者拍攝短片講述「我的六四故事」。「我是記者 我的六四故事」facebook專頁昨日上載項目的預告片，惟事隔一晚後，影片疑遭檢舉，播放前會出現警告屏幕，顯示「這段影片可能含有血腥暴力內容」的字眼，網民須自行按下方「正常顯示影片」按鈕才能觀看。

該段歷時約兩分鐘的影片中，多名前記者憶述採訪六四事件的點滴。包括前亞洲電視記者陳潤芝慨嘆，「六四事件」是繼「南京大屠殺」以來，中國另一頁令人傷心的歷史；時為亞洲電視記攝影師的勞家輝，分享他當年目睹士兵開槍的過程，「突然幾顆火花在石壆爆開……當你經歷多一次的時候，你便會想起那些槍聲……」說著時他忍不住抱頭痛哭。

時為亞洲電視記攝影師的勞家輝，分享他當年目睹士兵開槍的過程。（影片截圖）

前星島晚報記者梁慧珉憶述，當年先後目睹6次流彈在他身邊周圍擦過，每次有流彈經過時，市民和學生都會忍不住慘叫，「我走進了協和醫院，在露天的地方見到很多屍體，而且是疊起來的，非常震撼」。

《香港01》正向facebook查詢，該影片遭檢舉的原因，暫未有回覆。