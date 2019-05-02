中大民研：林鄭得51分　僅合格　市民對政府不滿度增

佔中九子判刑、政府修訂《逃犯條例》內容觸發4．28大遊行等社會議題，令林鄭管治班子民望顯著下跌。中大最新民調顯示，市民對特區政府表現的滿意度、特首、三位司長的表現評分，以至對特區政府和中央政府的信任度，與三月比較均有所下跌。其中受訪者對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為51.0分，較上月評分下跌2.0分，若與去年比較則下跌4.9分。

受訪者對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為51.0分，較上月評分下跌2.0分，若與去年比較則下跌4.9分。(資料圖片/洪嘉徽攝)

中大香港亞太研究所上月18至26日以電話形式，成功訪問707位18歲或以上的市民。其中26.6%受訪者滿意政府表現，較上月低2.3個百分點；不滿意政府表現的有37.1%，較上月高 3個百分點。若與去年同期比較，不滿政府表現的百分較一年前低，不滿意的百分比較一年前為高。

另外受訪者對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為51分，較上月評分下跌2分，若與去年比較則下跌4.9分。當中51 歲或以上、小學或以下的受訪市民評分較其他組別高；相反30 歲或以下、大專或以上的受訪市民給的評分相對較低。

張建宗為三位司長跌幅最大 較上月下跌1.7分

三位司長的評分亦齊齊不合格，其中跌幅最大的是政務司司長張建宗，其平均評分為 47.7 分，較三月下跌 1.7 分；財政司司長陳茂波的平均評分為 39.9 分，較三月份下跌 0.4 分；而律政司司長鄭若驊的評分為 36.5 分，亦較三月份下跌 1.6 分。

對於北京中央政府的信任度同樣下跌，22%的受訪市民表示信任北京中央政府，較三月份低1.6 個百分點；而表示不信任的有 39.5%，較三月高1.9個百分點。