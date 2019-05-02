國歌快閃片阿婆「神蹟式」站立惹質疑　陳恒鑌做證人：抗日老戰士

立法會《國歌條例草案》委員會今午（2日）繼續就條文進行逐條審議，多名議員繼續就內容的字眼向政制及內地事務局局長聶德權及政府法律顧問提出質疑。 民主黨尹兆堅關注昨日網上流傳一段由香港各界青少年活動委員會製作的國歌宣傳短片，片段中一名坐輪椅的長者在聽到國歌奏起時肅立，形同「神蹟」的表現，憂慮製片人會否被當作「以不同方式侮辱國歌」；民建聯陳恒鑌即場為該為「肅立」婆婆辯解，透露該位阿婆是抗日老戰士，每次聽到國歌時，都會盡量站起來以示尊重，並非製作人創作出來。

當國歌響起時，一名坐輪椅的長者辛苦地撐著拐杖肅立的一幕惹來網民熱議。(網上截圖)

由全國政協委員霍啟剛擔任執行主席的香港各界青少年活動委員會，昨日發布一段長約3分鐘的國歌快閃片，動員演藝名人成龍及譚詠麟，以快閃方式唱出國歌。片段中，當國歌響起時，一名坐輪椅的長者辛苦地撐著拐杖肅立的一幕惹來網民熱議。

立法會《國歌條例草案》委員會今午開會，民主黨尹兆堅關注該條宣傳短片，指出該名一名不良於行的阿婆聽到國歌後能站起來，他形容是近乎是「神蹟」般，頓時令他聯想起耶穌。尹兆堅擔心，倘有人拍攝一條類似的國歌短片，當主角聽到國歌便從棺材中站起來，製片人的人會否構為侮辱國歌，「因為我是支聯會常委，我會聯想到，當正常播放國歌，談愛國、國仇家恨，畫面中出現六四的片段……又會否構成以任何方式侮辱國歌的可能性呢？」

尹兆堅擔心，倘有人拍攝一條類似的國歌短片，當主角聽到國歌便從棺材中站起來，製片人的人會否構為侮辱國歌。(張浩維攝)

政制及內地事務局局長聶德權回應稱，要視乎當事人是否有意圖侮辱國歌，若身體狀況不能站立是沒問題。尹兆堅反駁，指問題並非在於那位勉強站立的阿婆有否侮辱國歌，而是製作短片的人，利用國歌去表達神蹟出現的畫面，或是談論中國不容許的政治議題，會否構成譏諷中共的動機。聶德權重申要視乎當事人的動機。

民建聯陳恒鑌則透露，他認識片段中的長者，她是一名抗日的老戰士。(張浩維攝)

民建聯陳恒鑌為聶德權解圍，指他認識片段中的長者，她是一名抗日的老戰士，經歷過國家受苦難的日子，認為國家應該受到尊重，「佢平時借助輪椅行路，但可以站起來」，所以她每次聽到國歌時，都會盡量站起來以示尊重，即該片段內容真人真事，並非製作人創作出來。他批評民主派議員以「神蹟」來相提並論是荒謬、無聊及低能。

尹兆堅不滿，稱他無意侮辱該位長者，要求陳收回言論；陳恒鑌指會收回「低能」二字，改為「理解能力、智力有問題」，因他認為製片人是按照現實情況來拍攝。