【逃犯條例】立法會法律顧問質疑修例形式　函政府釐清25條問題

立法會逃犯條例法案委員會下周一將召開第三次會議，未知能否選出正副主席之際，立法會高級法律顧問上周二去信保安局，要求當局澄清共 25 項有關《逃犯條例》修訂草案的事項，包括回歸前修改法例時，政府表明會另立法例，處理與內地移交逃犯安排，即有意在現有條例中排除內地，但現時卻將內地包括在內，政府是否改變原定做法，以及要求保安局解釋轉變的原因。

民間人權陣線（民陣）4月28日就着政府修訂《逃犯條例》發起遊行表示反對。（資料圖片/李澤彤攝）

法律顧問在信中指出，回歸前政府將相關法例本地化時，曾指出將內地包括在內，是對條例作出顯著改變（substantial changes），而香港政府與內地及廣東會分別商討，另立法例處理移交逃犯。故此法律顧問直言，現行法例顯示的政策原意，就是將內地剔除，都希望當局澄清，當局就移交逃犯到內地，是否有所改變。

法律顧問又指，現行條例容許當局以附屬法例形式處理個案式移交逃犯，質詢當局此舉不可行的原因，現有的單次移交安排是否多餘或無意義，又要求政府解釋，如何根據《基本法》向立法會負責。

法律顧問在信中亦表示，1998年保安局在立法會保案事務委員會上呈交的文件表明，與內地訂立引渡安排有 5 項指導原則，而其中一個原則，是任何引渡安排都應考慮到「一國兩制」原則以及兩地法律和司法制度的差異。他要求保安局澄清，這五項指導原則是否適用於現時根據條例草案提出的逃犯特別移交安排。

信件亦要求當局，澄清如條例草案如獲通過，是否適用於所有符合資格的移交逃犯的要求，以及就收到的刑事事宜提供司法協助在生效日期當日或之後，「不論有關罪行的發生日期如何。」即條例是否有追溯力問題。

法律顧問又指及，修例後特首發出證明書啟動程序的決定會否遭司法覆核，以及特首發出證明書時會否公布有關原因。