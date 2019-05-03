【逃犯條例】泛民明集會　毛孟靜：投票決定採指引　屬制度欺凌

立法會修改《逃犯條例》法案委員會召開兩次會議，合共4小時仍未進入主席選舉程序，內務委員會將於明日（4日）舉行特別會議，討論選舉主席事宜。民主派明在立法會示威區發起集會，向政府和建制派表明社會反對修訂《逃犯條例》。民主派會議召集人毛孟靜指，明日長達4小時多的會議，將會出現不公、令人氣憤的場面，希望市民能參加集會，為民主派打氣。 就立法會法律顧問表示，有關的指引不會自動適用於法案委員會，最終都是由法案委員會自行決定是否採納指引。毛孟靜認為，若由法案委員會投票決定，民主派將會不夠票，她形容是「制度欺凌」、「以小欺大」。

民陣召集人岑子杰（前排中）稱，民陣聽到民主派呼籲發起集會即義不容辭支持。（羅家晴攝）

公民黨立法會議員楊岳橋在記者會上，批評建制想DQ最資深立法會議員涂謹申擔任主持，是企圖以多數優勢奪權，無視13萬名上街的市民，他強調法律顧問稱「內會指引」對法案委員會無約束力，認為法案委員會在下次會議應開放討論是否要採納「內會指引」。

民主派立法會議員區諾軒表示，強權敵不過道理，他認為法律顧問的回應是「打建制兩巴」，因法律顧問向政府提出多項疑問，其中包括1998年保安局提交保安事務委員會的文件中，指出與中國內地訂定逃犯協議，應考慮「一國兩制」原則、兩地之間的法律，和司法制度差異等5項指導原則；同時亦質疑特首啟動移交逃犯程序 會否遭司法覆核。

民陣召集人岑子杰稱，民陣聽到民主派呼籲發起集會即義不容辭支持。他稱明日民陣會安排立法會直播，令市民看到議會內的情況，惟就明日的參與人數則不作預測。對於民陣早前表明不排除發起包圍立法會行動，他稱大型包圍行動不是簡單一句話，而是要有安排。他稱若政府仍漠視民意，或會在條例恢復二讀時發起有關行動。