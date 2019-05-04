【不斷更新．逃犯條例】民主派不滿規程劃線圍主席台　內會三暫停

審議《逃犯條例》修訂內容的法案委員會經兩次會議後，正、副主席仍然懸空，未能選出。立法會內會今日（4日）召開特別會議，討論建制派要求內會向法案委員會發「指引」，改由建制派最資深議員、經民聯石禮謙主持主席選舉。 會議約下午2時開始，民主派在會議初段提出規程問題，質疑會議欠法律和議事規則基礎，批評不應召開會議，惟內會主席、民建聯主席李慧琼堅持會議符合議事規則，並在兩輪發言後決定會議直接進入商討「指引」環節，民主派議員不滿安排上前圍主席台，李慧琼終在2時58分宣布暫停會議。

民主派不滿李慧琼為提問劃線，包圍主席台。（羅君豪攝）

民主派在會上提出多項質疑，其中人民力量陳志全指，昨天內會常規會議上沒有討論今日是否應開特別會議，故今日會議應先以此議程，又和應公民黨譚文豪提出應判斷指引是否合規格，認為指引是提供「general rule」（基本規則）， 非指示一人；教育界葉建源表示，《議事規則》第75(8)指為程序提出指引，他質疑石禮謙非程序，故今次會議完全不合議規。

主席李慧琼認為，民主派質疑開會不合法是沒道理，指建制派議員按《議事規則》第75(8)條要求內會向委員會發出指引，亦獲法律顧問在函件確立符合議事規則，她認為指引內容無違反議事規則，所以決定今日召開特別會議。

法律顧問則指出，該議事規則授權內會可發指引，若主席收到要求討論是否發指引，主席根據一貫做法放在議程中，權在內會，若主席決定不放落議程，似乎剝奪內會討論的權利。

建制派提出由石禮謙為修訂《逃犯條例》法案委員會主持主席選舉。（羅君豪攝）

李慧琼再問指引是否違反議事規則，法律顧問形容是「觀點與角度」的問題，就算內會通過，都不代表自動適用於法案委員會。

李慧琼及後追問一次議事規則是否違反議事規則，法律顧問無表明指引是否違反議事規則，僅稱指引向法案委員會提供一個方法，指引如何決定一個議員主持選舉的程序，如果有人不同意，則是辯論指引「優劣」的問題。

議會陣線區諾軒不認同法律顧問的觀點，指2008年6月27日內會曾討論會議議程的問題，時任內會主席劉健儀表示內會不能就委員會相關事宜作出仲裁，重申內會不能擔任爭議的仲裁者或隨便為委員會程序提供程序指引。

民主派質疑質疑會議合法性。（羅君豪攝）

下午3時06分 內會復會

到了下午3時許復會後，泛民再有10名議員繼續發言。朱凱廸表示不同意法律顧問指法案委員會處於真空狀態，而根據議事規則，只要主席或副主席無法主持，都應該讓最資深議主持。

熱血公民鄭松泰則指，建制派提出指引不能超出合理期望，又形容「你可以少鹽少油少糖，但不能夠花你要食咖哩味的糞便，因為這是不可能。」

鄺俊宇則批評，內委會今日的討論給人感覺完全是插手干預法案委員會，強調涂謹申一直嚴格遵守議事規則支持會議，如將「石禮謙」三個字寫入指引，如同「上天欽點」。

李慧琼要求為規程問題的發言劃線，讓會議進入討論是否發出由石禮謙主持委員會的指引。（羅君豪攝）

下午3點40分 內會第二度暫停

建制派方面，民建聯劉國勳則要求盡快進入議程。李慧瓊則於下午3點40分左右表示自己已經畫線，要法律顧問一併回應泛民，而泛民多名議員則舉手及叫囂，要求提出未提出的規程問題。 區諾軒和范國威又離開座位到主席台前抗議。李則讓廖長江在叫囂聲中發言。此舉令泛民更加不滿，陳志全亦離開座位，按下廖長江面前的收音裝置阻止其發言。李慧琼多次要求泛民返回座位不果，被迫再次暫停會議

第二次復會 仍周轉於規程問題

第二次復會後，泛民仍然不斷要求提出規程問題，輪到梁繼昌發言時，他表示現場噪音令其無法發言，李慧琼則威脅他如不想發言，會讓其他人發言。

梁繼昌隨後在會議室平靜後發言。其發言完畢後，葉建源繼續提出規程問題，屬其發言時間的郭家麒則要求李先處理規程問題。李則表示已就整體規程處理。郭家麒表示，今日特別內會不合理合法，而早前13萬市民上街反對逃犯條例修訂，台灣方面亦明言不接受，他又批評建制派要求石禮謙主持法案委員會是「強盜邏輯」。

楊岳橋則表示，指引只能是方向性，並不能純粹因為建制派認為石禮貌謙是「德高望重」而指明他主持法案委員會。

謝偉銓則認為，倘若最資深議員串通其他議員拖延法案委員會，則內委會有需要發出指引處理。該說法引來黃碧雲提出規程問題，指謝是揣測涂謹申的動機。謝則解釋，自己只是提出假設情況，並非特指涂謹申，惟有其他議員就在旁高聲質疑，「最資深得涂謹申咋喎。」

而鄭松泰發言時，則遭到劉國勳打斷，泛民多名議員就喝斥劉要求其「收聲」。

涂僅申：李慧琼內會處理規程問題都花2小時

涂僅申亦開腔表示，揣測其癱瘓法案委員會的指控，必須指出證據，他又舉例指，李慧琼在特別內委會處理規程問題都花費2個小時，自己在法案委員會上僅花費4小時，「同事多規程問題，我不可能不准提出」；強調自己一直都是向著選出主席的方向主持會議。他要求建制派出指控他時，客觀討論，不應該雙重標準，作莫須有的指控。

涂僅申強調自己一直都是向著選出主席的方向主持會議。(羅君豪攝)

下午4時27分 毛孟靜、范國威先後被趕

陳克勤表示，民主派議員引用議事規則時斷章取義，強調委員會行事方式要跟隨內委會發出的指引，他又批評泛民議員運用議事規則阻撓立法會運作。他又指，法案委員會由內委會決定成立，兩者有從屬關係，法案委員會有需要跟從內委會的指引。

黃碧雲則強調，從頭到尾沒有任何建制派議員能夠提供證據，證明涂謹申癱瘓法案委員會運作。他指，法案委員會有獨立生命，「唔系阿媽生佢出，就一定乜都要聽阿媽。」

陸頌雄拿出玩具足球，批評涂謹申主持的法案委員會，是史無前例地「比拉布更可恥」，因拉布也是在進行球賽，涂則「唔俾人開波」，該說法引起泛民多名議員不滿。

下午4時30分 第3度暫停會議

毛孟靜此時則緩慢步向主席台，隨後胡志偉、朱凱廸、區諾軒等多人亦上前抗議。李則將毛逐出會議室，要求其他人返回座位。惟無人聽從其指示下，李慧琼最終在下午4時30分，第三度宣布暫停會議。

毛孟靜離開後，多名民主派議員上前保護，阻止保安請范國威離開會議室。