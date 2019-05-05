【五四100周年】王志民：中國革命建設改革　香港青年從沒缺席

中聯辦昨日（4日）與多個左派青年團體，包括香港青年聯會、中企協青委會、香港菁英會、香港華菁會等舉行紀念五四運動100周年暨學習中共總書記習近平在紀念五四運動100周年大會上的重要講話座談會。中聯辦主任王志民表示，在中國革命、建設和改革各個歷史時期「香港青年從來都沒有缺席」，香港青年對國家的熱愛、對民族振興的承擔，代代相傳，生生不息。

政務司司長張建宗，中聯辦副主任楊健、陳冬、何靖，民政事務局副局長陳積志、香港青年團體代表、香港的大學和中學生代表、中資企業青年代表和中聯辦青年幹部代表等100多人應邀出席座談會。全場奏唱國歌後，全體人員收看和聆聽習近平在紀念五四運動100周年大會上的重要講話，全國政協委員、香港各界青少年活動委員會執行主席霍啟剛、曾參選今年港大學生會會長、最終落選的理學院五年級生鄭鎮熙等5人分享。

王志民表示，在中華民族偉大復興的歷史進程中，五四運動是一個劃時代事件，具有里程碑意義，拉開了中國新民主主義革命的序幕，認為百年來終於探索出一條民族復興之路——即中國特色社會主義道路，「開啟了中國人民波瀾壯闊的歷史行進，鑄就了一個意氣風發的青春中國」。

他直言：「在中華民族偉大復興的歷史進程中，包括香港青年在內的中國青年始終是時代先鋒力量。令人驕傲的是，在我國革命、建設和改革各個歷史時期，香港青年從來都沒有缺席，香港青年對國家的熱愛、對民族振興的承擔，代代相傳，生生不息。」

王志民表明，香港青年要「把握好人生航向，接力開闢「一國兩制」新境界，要有胸懷天下的大格局，在歷史潮流中樹立人生理想；要有愛國愛港的大情懷，在同向同行中實現人生價值；要有放眼時代的大視野，在把握機遇中書寫人生華章；要有勇肩重任的大擔當，在創業創新中詮釋奮鬥精神」。