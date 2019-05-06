【逃犯條例】找陳維安理論等足45分鐘不見人　泛民：提不信任動議

立法會審議《逃犯條例》修訂法案委員會今天（6日）下午將召開第三次會議，立法會內務委員會上周六（4日）召開特別會議，通過由建制派最資深議員石禮謙取代民主黨涂謹申，主持法案委員會選舉主席程序，立法會法案委員會秘書在通過指引後約一小時發出通知，要求委員今天正午前透過書面回覆是否採納指引。 23名立法會民主派議員正式向立法會秘書長陳維安發出律師信，泛民在信中指出，根據秘書處於2016年10月就立法會主席選舉發出的指引，指出主持選舉的議員應有合理所需的權力，以行使其主持選舉的角色及功能，認為今次秘書處就法案委員會作出的決定，與2016年發出的指引不一致；又指即使主持沒有合理所需的權力，秘書處亦無權繞過法案委員會作出決定，故認為秘書處做法越權，又指陳維安和法案委員會秘書馬淑霞或干犯公職人員行政失當罪。 12名民主派議員今天「突襲」陳維安辦公室，要求與陳維安見面，惟等了45分鐘，陳維安仍未出現；連秘書處職員亦稱不知其身在何處。民主派會議召集人毛孟靜明言，若陳維安拒絕收回書面指引，民主派將要求陳辭職。

郭榮鏗將會提出不信任陳維安的動議。（資料圖片/李澤彤攝）



律師信由何謝韋律師事務所今天發出，泛民在信中指出，根據秘書處於2016年10月就立法會主席選舉發出的指引，指出主持選舉的議員應有合理所需的權力，以行使其主持選舉的角色及功能，又提到該等權力包括維持選舉程序進行時的秩序，以及採取必要行動以確保選舉能有秩序地進行。行使該等權力時，主持選舉的議員可按情況所需，驅逐行為極不檢點的議員，或暫停會議以恢復秩序。

泛民認為，秘書處要求全體議員透過書面回覆是否採納內會指引，而非由法案委員會主持作決定，做法與2016年發出的指引不一致。又指出即使主持沒有有關權力，秘書處亦沒有權力自行做出決定。

泛民強調秘書處做法越權，又指陳維安和法案委員會秘書馬淑霞或干犯公職人員行政失當罪，要求陳維安在今天中午前收回書面指引，否則或作出法律行動。

另外12名民主派議員今天早上到陳維安的辦公室，要求與陳維安見面，惟等了45分鐘，陳維安仍未出席。公民黨法律界議員、內會副主席郭榮鏗頗激動地說：「我們等了他45分鐘，他不現身，不交代，連職員也說不知他在哪裏，這是甚麼態度？」郭指，民主派將在內會提出不信任陳維安動議。毛孟靜明言，若陳維安拒絕收回書面指引，民主派將要求陳辭職。