【逃犯條例】林鄭關注未能成立法委會　鄭若驊 李家超下午見記者

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，政府提出修訂逃犯條例至今五個多星期，立法會仍未成立法案委員會審議，形容是「很少出現的現象」，對此表示關注；她又稱，律政司長鄭若驊及保安局長李家超，下午將召開記者會回應法律界等提出的意見，以釋疑慮。

民主派議員昨日按原訂計劃舉行草案委員會，選出涂謹申為主席。(資料圖片／羅君豪攝)

林鄭月娥表示，對於立法會就有關修訂逃犯條例，在過去一個星期發生的問題深表關注。她指，立法會有自己的議事方式和規矩，提醒議員要盡快審議草案，才能讓立法會發揮監察行政機關的功能。

她又表示，自4月3日諮詢以來，及在其後提出草案後，一個多月來仍未能成立成立法案委員，對此表示關注；她指，草案的工作有時限性，關注5個多禮拜未能成立法案委員會；律政司司長下午將舉行記者招待會，全面回應社會疑慮；林鄭又強調，相信草案審議過程中，可繼續聽民意，包括舉行公聽會，整合所有意見，如果有建設性回應，特區政府一定會嚴肅認真考慮有關意見，而以往法案委員會也有政府和議員提出修訂，這次也不例外。

對於泛民昨日在立法會選出法案委員會主席和副主席，林鄭就稱，立法會議事方式和程序合法性，應該交回給立法會處理，行政機關與立法會必須相互尊重和協作；而立法會前任和現任主席也就事件發表了意見。

林鄭月娥表示，由於原訂昨天的會議獲立法會正式通知取消，故官員不出席。她說，今午律政司與保安局舉行聯合記者會，是由於立法會遲遲未能成立委員會，故為了社會有更詳盡的討論，才請律政司與保安局同事解答疑問。

林鄭月娥又說，她為官多年，認為立法會秘書處是一個秉公辦事、盡忠職守的團隊，希望立法會議員能夠珍惜，不要把他們牽涉到政治之間。