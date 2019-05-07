【逃犯條例．持續更新】政府記招反駁　鄭若驊：坊間五方案不可行

政府建議修訂《逃犯條例》，有關內容引起質疑，立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會更鬧出「雙胞胎」，亂局一發不可收捨。保安局局長李家超和律政司司長鄭若驊今天下午四時將召開記者會，再回應《逃犯條例》修例的細節，料李家超和鄭若驊將會逐一回應和反駁各界就《逃犯條例》修訂提出的多個新方案，包括基本法委員會委員陳陳弘毅提出的「港人港審」、泛民提出兩個私人條例草案等。

鄭若驊及李家超出席記者會，為港府的修訂逃犯修例方案再度解畫。（李澤彤攝）

鄭若驊未回應丈夫僭建案會否影響其威信

【17:00】李家超被問到會否要求立法會加開會議審理草案，他表示現時到立法會七月休會為止，只餘下兩個多月的時間，「如果大家努力審議，相信時間上可以做到」，他指如任何一位議員對草案有不同意的地方，都可以作出修訂。他又強調政府會努力盡一切方法在休會前推動議案，呼籲議員按立法會審議法例的職能做事。

有傳媒詢問鄭若驊，其丈夫潘樂陶僭建罪名成立一事會否影響其威信，鄭未有回應。

台灣會否接受方案？李家超：港台均認同彰顯公義

【16:40】對於有指台灣官方機構對於修例持保留態度，李家超指政府已利用協進會和策進會平台與台方溝通，又指台灣向陳同佳發出通輯書，台方也要求香港提出司法協助，強調繼續與台灣繼續溝通和解說。李家超指港台均認同需要彰顯公義，把疑犯移送至台灣接受法律制裁，希望在共同目的下，能夠彰顯公義。

被問到倘修例後仍無法引渡陳同佳到台灣，會否辭職，李家超未有正面回應，僅稱任何人都應盡力推動修例，重申當局一直希望以本港法律檢控疑犯，亦親身到台灣搜集證據；律政司及保安局都一直努力研究方案處理，認為當局提交的方案是可行、有效，並非以「駝鳥政策」處理將來出現的案件，強調會積極地與台方推動這件事。他又指，明白方案須得到雙方面同意是，重申會努力做政府可以做的事，他對此亦充滿希望。

倘無法引渡陳同佳會否辭職？ 李家超：任何人都應盡力推動修例



根據台灣刑法，謀殺案最高刑罰是死刑，被問到港府因此而不能移交陳同佳。李家超指出，在移交前，需要台方保證不會就案件判死刑，先會決定移交，強調這是國際通行做法。

陳文敏提出要求把公民權利和政治權利國際公約第14條就人權和司法權利的保障條文，加入《逃犯條例》修訂之中。鄭若驊指出，香港與馬來西亞和新加坡已簽訂長期移交協議，該兩個國家也沒有簽署公民權利和政治權利國際公約，認為若在修例加入條文，或與政府一貫做法不相乎。

被問到對內地司法制度的評價，鄭若驊指修例後，條例於全球173個國家均適用，強調不會隨便批評其他國家的司法制度，因每個國家的司法制度都有特定安排，認為港人最重要集於香港在移交逃犯上能提供甚麼保障。她強調當有國家或地區向港府提出移交申請，律政司會檢視要求移交一方提供的證據，才會建議政府會否向疑犯作出拘捕，其後法庭亦會審理有關移交申請，涉案人有權在法庭作出陳述，特首也會作出最後把關，又指出相關人士可有權申請司法覆核，法庭亦可就是否保障人權作出裁決。

【16:30】對於基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅亦認為，修改《逃犯條例》後或會將法院放在一個較困難之處，鄭若驊表示，「港人港審」的安排涉及無刑事追溯期，換言之是未能處理台灣殺人案，同時要在46種罪類中考慮「港人港審」的安排。她指出，「港人港審」在「屬地」原則下會引來一個根本性的改變，故要小心謹慎考慮。她又指，在取證、外地證據如何提交到香港法院、提供有效證據等，實際上未必能夠操作，重申政府方案較可取。

被問到當局是否為了盡快審議《逃犯條例》修訂草案，暫緩提交草案到立法會。林家超回應稱，政府提交法案到立法會審議是按實際的情況的優次考慮。

【16:15】律政司司長鄭若驊接續發言，指坊間現時的五個方案均不可行，原因是不能處理陳同佳台灣殺人案及涉重大刑事檢控原則改動。

現時坊間有不同人士提出反建議，較受關注的有五個，包括公民黨楊岳橋提的《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》、民主黨尹兆堅提的《刑事司法管轄權（修訂）條例草案》，以及基委會委員陳弘毅及實政圓桌田北辰提的「港人港審」，以及日落條款。

鄭若驊反駁指，《逃犯條例》修訂有三大方向，第一是把移交逃犯的程序，由透過立法會審議附屬法例啟動程序，改由以行政長官證明書啟動。第二是修改移交逃犯的門檻，由現行的46項罪類和刑期需超過1年，改為37項罪類和刑期需超過3年。第三是修例後，條例將會適用全球各地。

對於有議員提出《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》和《刑事司法管轄權（修訂）條例草案》、以及有法律界人士提出「港人港審」等五個方案，鄭若驊指建議不能解決和處理殺人案。她指，香港是普通法法域，行使「屬地」原則，相關罪行需於境內發生才可行使司法管轄權。她又指出，若擴大域外法權處理殺人案，在取證方面亦會存有困難。

鄭若驊又指出，修改侵害人身罪條例、刑事司法管轄權條例，以及實施港人自審，亦沒有追溯期，不能處理台灣殺人案，又指若在這些條例加入追溯期，將會違反香港人權法案第12條第一款，又指根據公民權利和政治權利國際公約第15（2），不能加入刑事追溯力。

【16:00】保安局局長李家超首先發言，重申，政府提出修例草案目的為處理兩大目的，一為移交台灣殺人案的疑犯陳同佳，二為堵塞制度漏洞。他強調政府建議經審慎研究，正如我們多次重申，建議內容是計對所有移交司法管轄區，不是為內地而設，而且是針對重大犯罪案件，而非一般市民。

李家超強調，當局會對所有個案作全面及詳細考慮，有處理及不處理的權利，有關決定亦受到行政機關及法庭雙重把關，不符條件個案可不移交。台灣案等隨時隨地發生，問題是何時發生，不容逃犯潛藏香港，威脅市民安全。

盤點各界提出的方案 1.基本法委員會委員陳弘毅提出「港人港審」 2.公民黨黨魁楊岳橋提出《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》 3.民主黨立法會議員尹兆堅提出《刑事司法管轄權（修訂）條例草案》，建議修訂香港法例第461章《刑事司法管轄權條例》 4.香港大學法律學院教授、香港唯一一名名譽大律師陳文敏提出加入人權保障條文 5.以舊有附屬法例方式移交陳同佳



台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪成被判入29個月，料最快10月可以獲釋，特首林鄭月娥早前重申修例是刻不容援。不過近期各界提出多個新方案，稱可以解決台灣殺人案和日後處理類似案件，包括陳弘毅提出「港人港審」、公民黨黨魁楊岳橋提出《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》、民主黨立法會議員尹兆堅提出《刑事司法管轄權（修訂）條例草案》，建議修訂香港法例第461章《刑事司法管轄權條例》。

香港大學法律學院教授、香港唯一一名名譽大律師陳文敏早前亦提出在《逃犯條例》修訂，加入人權保障條文。陳文敏亦指出，目前亦有足夠時間，讓立法會以舊有的附屬法例方式，移交陳同佳。

據悉，李家超和鄭若驊將會就上述的方案作出回應，指出有關方案不可行和當中的理據。這次記者會，也是鄭若驊第二次就《逃犯條例》修訂開腔回應。