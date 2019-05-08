【選區劃界】大熱「新界北」無緣成第6選區　反高潮從未列考慮　

2020年立法會選舉劃區建議今日（8日）展開諮詢，因應新界西人口太多，政圈曾傳出在新界劃出新區「新界北」的方案最後不成事，甚至反高潮地原來該方案從未列入考慮清單之內。為何會這樣？ 選舉管理委員會主席馮驊解釋，原來礙於目前法例規定只有5個地方選區，選管會依例行事，不可擅加新區。這意味着新界北能否成第6區的關鍵之一，是政府會否推動修例，放寬法例束縛。 在5個地方選區中，新界西人口最多，根據地方選區人口除以標準人口基數，新界西的議席應有10席，惟同樣受法律所限，下屆議會亦只能有上限的9席。

馮驊（中）指，由政府決定是否增設「新界北」地方選區。（洪嘉徽攝）

新界西議席數目滯後已非一日之寒，回顧上屆2016年立法會選舉，政府當時估計香港總人口為737萬人，在35個直選議席下，「標準人口基數」為210,586，即每21萬人的地區需要一席。當時新界西人口預計為2,100,400人，再除以「標準人口基數」，得出新界西應達9.97席。不過，根據《立法會條例》，每個選區的議員人數不得多於9名，因此新界西只可得最多的9席。

至於2020年的情況，選管會數字顯示新界西人口比2016年多，有2,174,700人，這個數字除以標準人口基數（今年為215,946人），新界西所得議席應有10.07席，即10席。同樣，基於法律上限，加上仍在法例要求的偏離幅度15%之內，新界西與往年一樣得9席，不能再多。

計完數後，選管會如實交代新界西應得10席，更明言曾經考慮過7個重劃方案，解決新界西的問題，但最後統統捨棄，在公眾諮詢文件中，政圈一直流傳的「新界北」方案亦不見蹤影。

1. 就首屆立法會的任期而言，為在選舉中選出地方選區的議員而劃定的地方選區的數目為5個選區。 《立法會條例》第18條「地方選區的設立」

傳媒在記者會上多番追問「新界北」的問題，馮驊解釋，法例目前規定只有5個選區，選管會必須跟隨，選區數字變動則非選管會職能，應該由有關當局考慮，他並無表態支持或反對新設地方選區。