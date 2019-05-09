立法會秘書處要求表政治立場藍或黃　保安員疑不從後遭針對

撰文：彭毅詩
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立法會處理修訂《逃犯條例》委員會主持「鬧雙胞」，立法會秘書處跟隨建制派決定惹爭議，秘書長陳維安日前公開向傳媒回應事件時，強調秘書處政治中立，不偏不倚。
不過，一名任職立法會保安員的黃女士今日（9日）披露，秘書處2017年曾要求她和同事作政治表態，白紙黑字揀選自己政治立場是「藍」或「黃」，她見沒有「中立」選項故沒有剔取。
黃女士形容，事後遭上司針對，包括被指擅離職守，工作評核報告亦被寫差，當她要求取回報告副本時卻被威脅「對你冇好處」，人事部最高級主管見面亦曾再問她多一次政治立場。
黃女士因受事件困擾，身體和精神出現問題，上月已請辭。(余俊亮攝)
黃女士因受事件困擾，身體和精神出現問題，原本8月完約可取約滿酬金，但都選擇提早在上月請辭，將於本月離任。黃女士表示，選擇公開事件是因為在醫院治療期間，聽到陳維安「政治中立」的言論，覺得陳維安高高在上，感受不到她被打壓、「文字獄」。
協助她的公民黨立法會議員譚文豪強調，已預備好文件，要求立法會行管會調查事件，若不果，將引用立法會權力及特權法調查，他有證據在手，希望在特權法保障下才公開。
任職立法會保安員的黃女士稱，秘書處2017年曾要求她和同事作政治表態。(余俊亮攝)