立法會秘書處要求表政治立場藍或黃　保安員疑不從後遭針對

立法會處理修訂《逃犯條例》委員會主持「鬧雙胞」，立法會秘書處跟隨建制派決定惹爭議，秘書長陳維安日前公開向傳媒回應事件時，強調秘書處政治中立，不偏不倚。

不過，一名任職立法會保安員的黃女士今日（9日）披露，秘書處2017年曾要求她和同事作政治表態，白紙黑字揀選自己政治立場是「藍」或「黃」，她見沒有「中立」選項故沒有剔取。

黃女士形容，事後遭上司針對，包括被指擅離職守，工作評核報告亦被寫差，當她要求取回報告副本時卻被威脅「對你冇好處」，人事部最高級主管見面亦曾再問她多一次政治立場。