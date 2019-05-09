【逃犯條例】陸委會：逃犯條例有威脅　即使通過也不同意移交

政府堅持修訂《逃犯條例》之際，在台灣，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天（9日）強調，不會在逃犯條例修例的前提下與港府協商；即使修法通過，「赴港或在港國人被移送到中國大陸的威脅未排除前」，台灣也不會同意移交懷疑在台灣殺害港女的陳同佳。

鄭若驊及李家超出席記者會，為港府的修訂逃犯修例方案再度解畫。事隔一日，陸委會指逃犯條例有威脅，即使通過也不同意移交。（資料圖片李澤彤攝）

台灣中央社報道，陸委會下午舉行例行記者會，有港媒詢問目前台港雙方磋商進度。邱垂正回應指，擔心修例後，台灣人士赴港或會重演台灣非政府組織工作者李明哲在中國境內被逮捕和判刑的事件。他又指，近期包括美國、英國、加拿大政府以及國際性商會和團體也相繼表達關切，尤其對修法，「在港人士被移送到人權狀況惡劣的中國」，導致個人人權、人身安全遭到威脅，引起高度憂慮不安。

陸委會副主委兼發言人邱垂正（資料圖片／中央社）

邱垂正指，對於各界疑慮及關切，港府仍一再堅持修法，且對各方所提供能夠兼顧人權保障、彰顯公義的相關建議無動於衷，不禁令人質疑，這次修法是否真如外界的傳言，別有政治圖謀。

他表示，台灣政府在殺人案發生後就用盡一切努力處理，3次提出司法請求與會商要求，但港府均不回應，甚至捨易求難，將原本可以單純處理的個案，以複雜且受到高度質疑的修法方式來取代。