【逃犯條例】社福界組反送中聯席　選委丁蕙芳：不會未抗爭便投降

政府於今年初提交建議修訂《逃犯條例》，適用範圍加入中國及台灣。社福界今日（10日）舉行反送中聯合記者招待會，宣布正式成立社福界反送中聯席，將會舉行各項社區活動向大眾傳播修例的不合理。雖然政府態度強硬，但社工復興運動丁蕙芳揚言不會未抗爭過便投降。

社福界宣布正式成立社福界反送中聯席，將會舉行各項社區活動向大眾傳播修例的不合理。（翟睿敏攝)

59名社福界選委就反對修例發表聯合聲明，批評政府挾台灣謀殺案高舉修例，利用社會的同理心，令死者及其家人淪為執行政治任務的工具；而上月28日超過13萬人走上街頭強烈反對，卻遭政務司司長張建宗回應指「人數非重點」，斥責政府無視民意。社福界選委正式成立社福界反送中聯席，並會舉行一系列落區活動，向社福界同工、服務使用者及大眾傳播條例的荒謬，又呼籲同工積極響應及推動自己的服務對象參與。

對於政府態度強硬，丁蕙芳指必須要站在自己的立場發聲，「聽唔聽佢自己決定」，不會「give up without a fight（未抗爭先投降）」。丁蕙芳引述社會工作者註冊局的工作守則，指社工的基本價值觀是要社會人權及促進公義，若社會或政府有違反公義的事情，令大眾陷入痛苦，社工便要站出來。她又自言經常回內地教書，擔心以往的言論都會被秋後算帳。

定位貼近弱勢社群

民福陣線賴建國擔心修例在學者間造成寒蟬效應，影響與內地機構的研究合作，及需考慮日後的教授內容。賴指出，學者的責任是要幫助社會發展，而以修例為研究劃紅線會障礙香港發展。

身兼沙田區議員的香港社會工作者總工會麥潤培批評，香港有自己的法治機構，但修例卻讓未有穩定法治機關的地方控制港人自由；又形容「魔鬼在細節」，擔心在港使用微信與內地親友聯絡，談及敏感議題等都會被清算，而新移民最受影響。

被問到與民陣的行動有何分別，社福同行賀卓軒指聯席的定位貼近弱勢社群，因他們普遍與政治參與有距離，社工有責任填補，希望與民陣能用各自的方式讓更多人對修例有所認識。