【中美貿易戰】美對華加徵25%關稅　邱騰華：業界已做好應有準備

中美第十一輪貿易談判首日會面結束，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和美國財長梅努欽會談約90分鐘。美國於香港時間今(10日)中午12時，如期提高2000億美元中國商品關稅。 商務及經濟發展局局長邱騰華今(10日)與十多個商會就事件召開會議，檢視美國新措施對業界影響。他指業界對於美國在與華談判中途仍實施大幅加稅表示遺憾，認為貿易糾紛最好透過談判解決，以關稅措施加重出產業、銷售業及消費者的負擔，必造成相輸局面

商務及經濟發展局局長邱騰華與十多個商會就事件召開會議，檢視美國新措施對業界影響。（羅君豪攝）

邱騰華指，業界一眾商會對加稅反應冷靜，「這類關稅，我們在過去十多個月內，幾乎每個月都傾一次。」商會於去年9月已覺察到加稅可能發生，故業界在過去大半年，尤其是主力經營內地生意的商家，已做好應有準備。準備包括尋求新貨源及新生產點；著手與入口方討價還價，因大部份內地生產企業未能完全吸納增加25%關稅的負擔，部份成本會轉嫁於美國消費者身上。

邱騰華又表示，部份香港企業於過去半年有盡量利用政府提供的支援，尤其是針對中小企拓展市場建立品牌的基金，認為種種準備有助減少企業面對新增關稅的擔憂。

邱騰華指當局會從三方面檢討支援措施，其一為香港出口信用保險局於去年年底開始增加服務，包括擴大保險額、給予拆扣、提供付貨前保險。局方會將特別支援措施有效期由6月30日擴展一年至2020年6月30日。

其二，政府在幫助中小企銀根方面，增加融資擔保，由1200萬增至1500萬信貸保額，並減少擔保費。去年10月推出至今已批出39億信貸。其三，政府的市長拓展基金為內銷市場增加1倍收益，共1.8多億的資助額幫助企業，計劃未來會擴展至東盟市場。

邱騰華指，業界對於美國在與華談判中途仍實施大幅加稅表示遺憾，認為貿易糾紛最好透過談判解決，以關稅措施加重出產業、銷售業及消費者的負擔，必造成相輸局面。（羅君豪攝）

自由黨黨魁鍾國斌表示，商界原本對中美貿易戰心存樂觀，直至特朗普突然宣布徵收懲罰性關稅，指事件對香港進出口貿易影響極大，「部分產品可能已經付運中，關稅忽然被提高至25%，屆時買家或許不承認交易，將會出現混亂情況。」他相信中方絕對有誠意談妥協議，但美方「五時花六時變」難以估計。

鍾國斌憂慮，萬一中美雙方短期內未能談妥，美方接下來對3000億中國貨品提高關稅，會對香港進出口貿易及相關行業均會面臨巨大衝擊，他指出香港今年首季GDP增長有史以來最低，如果未來這段時間「講唔掂數」，第二、三季GDP可能出現負增長。

香港工業總會主席郭振華表示，電子貨品及玩具廠商受首輪貿易戰影響，生意額分別下降三成及四成，其餘製衣業及鐘錶業生意額亦下滑一至兩成，他預計關稅增加將導致令跌幅擴大。郭振華透露，最令業界憂慮的是美國只針對中國增加關稅，「若其他國家、歐盟個個都對住中國(開戰)，呢個最擔憂。」他解釋，若美國同樣對其他國家發起貿易戰，中國可以一帶一路反制。