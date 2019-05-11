【逃犯條例】懷疑被人襲擊及被阻止開會　建制派議員報警

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（11日）早分別在8時半和9時在會議室1召開會議，再度正面交鋒，未能選出主席。 工聯會麥美娟、民建聯葛珮帆、陳恒鑌，在工聯會何啟明和民建聯周浩鼎的陪同下到灣仔警察總部報案。葛珮帆指，會就兩大方向報案，一方面是有人阻撓議員進入會議室開會，另一方面是懷疑有人襲擊他們。

+ 6 + 5 + 4

葛珮帆表示，當建制派議員走出電梯，被民主派議員阻撓、推撞。當她圍在經民聯石禮謙旁邊時，三番四次被人推撞，差點跌倒。她指，有議員「飛身撲下來」，頭部和頸部被打，當時感到眩暈及疼痛，稍後會到看醫生。她表示，不能接受任何人以暴力阻撓議員進入會議室開會，希望警方徹查。

麥美娟表示，早上走出電梯後被人推撞，所幸跌入附近沙發上。到了會議室1外，再度被推跌，她聲稱有人砸在她的右手上，感到劇痛，令她的手無力。她續指，不清楚推跌她的人是誰，會等待警察調查。她表示，任何人阻擾議員進入會議開會，不論是立法會議員，都是觸犯立法會權力及特權法。她希望警方在搜證的過程中，調查有什麼人阻擾議員進入開會，有誰曾經推撞導致受傷。

陳恒鑌表示，早上試圖進入會議室開會，但受到民主派議員的阻撓及攔截。他聲稱看到新民主同盟范國威跌倒後，拉著經民聯石禮謙的腳。他又指，希望石禮謙主持會議，但范國威不但爬上桌上，更「飛身」砸向他的肩膀上，令他的左方肩膀感到劇痛。他指，范國威因而跌倒在地，認為他怪罪於他人，是民主派議員一貫的做法。他隨後向保安求助，並以繃帶包紮，稍後會去醫院及看跌打。

另外，有一名保安報稱在混亂中受傷，由救護車送離立法會。

工聯會麥美娟（右二）、民建聯葛珮帆（右一）、陳恒鑌（左一），在工聯會何啟明和民建聯周浩鼎（左二）的陪同下到灣仔警察總部報案。（梁鵬威攝）

+ 6 + 5 + 4

而經民聯梁美芬則贈送感謝卡給立法會秘書處及保安員，感謝他們今日以自己的安全盡責保護議員進入議事廳，亦承受搗亂人士的人身攻擊，對其專業精神致敬，對受傷的保安同事致以問候。

經民聯梁美芬贈送感謝卡給立法會秘書處及保安員，感謝他們今日以自己的安全盡責保護議員進入議事廳，亦承受搗亂人士的人身攻擊，對其專業精神致敬，對受傷的保安同事致以問候。（梁美芬facebook）