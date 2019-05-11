【逃犯條例】ViuTV躺著也中槍？　何君堯錯指記者侮辱　其後道歉

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（11日）早分別在8時半和9時在會議室1召開會議，再度正面交鋒，未能選出主席。 會議吸引不少公眾人士及傳媒旁聽，其中不少公眾人士有鮮明的政治立場，有人身穿羅馬數目字「VIIV（六四）」上衣，批評建制派立法會議員何君堯「食屎」。何在facebook誤稱對方身穿「Viu TV」上衣，反指該人「屎從口出」，最終何君堯要道歉收場。

有人身穿羅馬數目字「VIIV（六四）」上衣，批評建制派立法會議員何君堯「食屎」。何在facebook誤稱對方身穿「Viu TV」上衣，反指該人「屎從口出」。（何君堯facebook）

事緣今午12時許，何君堯在facebook上載相片，並起題「屎從口出」，質疑「今天在立法會裡，明顯有為數不少假借傳媒身份入來為泛統議員助威」，更聲言「其中也有表現極不專業穿著Viu TV T-shirt的記者向我作出侮辱言論」，自言「影低了他當時屎從口出的樣貌，太失禮、太令人失望了」。他形容對方為傻子（idiot），更相信是來自Viu TV，希望查出此人身份。

一小時後，何君堯作出澄清，指有記者來電告訢不是Viu TV記者對他不敬，那人只是穿上「VIIV」六四上衣而已。他同意立刻糾正，「sorry Viu！請大家不要怪Viu！」，惟在其中一張相片仍寫上「Viu TV」而未有更改。