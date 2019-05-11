【政壇諸事町】陳恒鑌包紮被指錯誤　工黨晚宴護士示範正確方法

《逃犯條例草案》法案委員會鬧「雙胞胎」，今早（11日）大戰銷煙才剛沉寂，晚上工黨即迎來7周年黨慶晚宴。 宴席間，工黨副主席麥德正就與賓客大玩有獎問答遊戲。問到今日在立法會報稱膊頭受傷，但包紮方法出錯而受網民熱議的民建聯議員陳恒鑌時，一位資深女護士工友舉手搶答，又邀麥德正飾演陳恒鑌，由她示範正確包紮膊頭的方法。

一位資深護士工友為麥德正包紮，示範正確的包紮方法。（莊恭南攝）

工黨晚宴筵開約30席，多名反對《逃犯條例草案》、今早與建制派上演「全武行」的泛民議員都有出席，包括民主黨尹兆堅、議會陣線朱凱迪、區諾軒等。其中本周四大鬧特首林鄭月娥「八婆」的民主黨主席胡志偉，更成為晚宴焦點之一，多名發言嘉賓都提及其名字，又高呼胡當日罵林鄭的的金句「八婆，你唔死都冇用」。

原應允出席的新民主同盟范國威，今早因被人從高處扯跌受傷入院，未能出席晚宴。工黨主席郭永健致辭時表示，民主派今日非常團結抵抗「惡法」，范國威也是因為搶咪而受傷入院，希望向范國威致以祝福和感謝。

晚宴高潮則是有獎問答環節，今日立會大戰中被質疑詐傷的民建聯陳恒鑌，出現在螢光幕上時，立刻引來賓客訕笑，一位護士工友則直指陳包紮方法不正確，並即場示範為麥德正包紮膊頭。

今日在現場目睹衝突的尹兆堅則也忍不住表示要「作證」，指當時見到陳前一秒還能雙手舉起手機拍照，下一秒即說膊頭受傷，發言惹來來賓掌聲。