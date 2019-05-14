【政圈風聲】雙胞胎會議今日再拉倒怎辦？　直上大會外還有2選項

逃犯條例修訂觸發的政治攻防戰硝煙不絕，其中立法會的「雙胞胎」法案委員會角力，在上周六爆發兩邊陣營議員埋身肉搏的大混亂場面，無法正常開會，外界關注倘形勢一直膠着如何「收科」。 建制派開始提出不同方案，早前立法會前主席曾鈺成提出可以將草案直接交付立法會大會二讀，不過自由黨等建制派政黨多有保留。曾擔任內會副主席、現身兼行政會議成員的前立法會議員湯家驊接受《香港01》訪問亦認為，「直上大會」的做法不理想，因沒有機會讓官員在法案委員會階段向議員解釋草案條文，以尋找可行修訂建議。他提出，除「直上大會」外，現時還有兩個可行選項，可解決「雙胞胎」會議風波。

湯家驊指，包括「直上大會」在內，現時有三個可行選擇，可解決「雙胞胎」風波。（資料圖片）

逃犯條例修訂戰如火如荼，今日立法會「雙胞胎」法案委員會再續戰事，屈指一數，泛民涂謹申任主持的會議是第四次開會，建制派石禮謙任主持的會議更是第四次開會，外界關注倘今日又是兩邊陣營「打成一片」，無法選出主席，政府的修例大計如何收科。日前已有不同的建制派人士公開「獻計」，包括被建制派推舉任法案委員會主席的謝偉俊倡另起爐灶，成立專責委員會取代法案委員會，並按兩邊陣營議會版圖安排委員比例；前立法會主席曾鈺成亦建議，倘法案委員會繼續僵持不下，政府可繞過法案委員會，將修例法案直上大會二讀及三讀表決。不過，建制派對有關兩方案的迴響不大，或指不合立會常規，或指政治衝擊大。

曾任內會副主席的湯家驊接受《香港01》訪問表示，要循立法會常規框架下解決目前困局，主要有三個選擇可以考慮。

其一，由內務委員會解散法案委員會後，重新成立新的法案委員會，並同時以指引方式，規定新的法案委員會由立法會秘書處負責選舉主席；

其二，根據《議事規則》第92條，將議事規則中未有規定的事宜，交付「權力無限大」的大會主席作特別安排，以斷定哪個法案委員會是有效；

其三，如立法會前主席曾鈺成建議，直接將草案交付大會審議。

他指，三個選擇雖然都可行，但「直上大會」最不理想，因沒有機會讓官員詳盡解釋條例條文，找出可行的修訂。

湯家驊現為行會成員，屬林鄭內閣一員。政府早前表示，只要符合修例的兩大原則，當局會仔細考慮議員的建議，但需在相關法案委員會上討論。

逃犯條例法案委員會鬧「雙胞胎」，泛民建制周六已來過一次激烈的正面交鋒。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，湯家驊表示，根據議事規則，立法會的會議一定要有秘書處人員在場，制定全面會議記錄，否則不能被視為正式會議，而根據議事常規，官員也要出席法案委員會，因此涂謹申主持的會議「不算是正常會議，有秘書處出席的石禮謙的會議，才是正常會議。」

本身是資深大律師的湯家驊提到，留意到周六「雙胞胎」法案委員會會議時，有人阻礙會議進行，可能干犯《立法會（權力及特權）條例》第17條和19條。他解釋，有關法例在此前判決的案例中，雖然被裁定不適用於議員，但結果尚未得到上訴庭確認；同時條例適用於議員助理，故當日在場的議員助理有機會觸犯相關條例。他指，議員助理倘阻礙會議進行，會構成刑事罪行，相當危險。

至於建制派和泛民分別有議員就當日衝突報警，湯家驊就認為，如就襲擊等刑事罪行報警是無可厚非，但強調警方無法處理「雙胞胎」法案委員會，哪個才屬合法的問題。