【逃犯條例】立法會會議室1、2鐵鏈深鎖　疑阻泛民霸房、通宵留守

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會明(14日)早再度「鬧雙胞」，民主派及建制派分別在八時十五分及八時半召開會議。上周六會議前夕，民主派議員在周五當日會議完結後留下，通宵留守會議室1、2至翌日會議召開。惟明早會議處於假期後一天，立法會保安人員如臨大敵高度戒備，今(13日) 已將會議室1、2的門口用鐵通加鐵鏈深鎖，防止民主派的「霸房」攻勢再度重演。

立法會保安 已將會議室1、2的門口用鐵通加鐵鏈深鎖，防止民主派的「霸房」攻勢再度重演。（張浩維攝）

上周五晚，立法會人員為防周六的混亂場面，早已做好準備，清空會議室1和會議室2外走廊的沙發、飲水機、回收箱等物件。據今日現場所見，原有搬走的物品至今仍未放回原位。

為防止民主派議員霸房通宵留守，保安更將會議室1、會議室2A、2B的門口用鐵通加鐵鏈深鎖。據了解，早在2014年佔領運動後，一樓會議廳的門口會以鐵鏈上鎖，惟二樓會議室以鐵鏈上鎖屬罕見情況。為應付明天大戰，民主派議員今早在立法會開會商討對策，民主派會議召集人毛孟靜下午亦有到立法會2樓視察情況。

立法會保安人員將會議室1、會議室2A、2B「上鎖」，最直接的影響是令民主派議員今晚無法像上周五晚般「通宵留守」會議室內，確保明早再開會時佔據「有利」位置。但民主派已揚言，明早會議再有行動，在這種情況下，料民主派議員會提早在會議室門外守候，當保安一開門便進內準備再度交鋒。