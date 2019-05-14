【逃犯條例】石禮謙去信內會尋求指示　涂謹申倡三方協商解決

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會再鬧「雙胞胎」。以涂謹申為主席的會議在早上8時15分左右開始，而秘書處公佈、由經民聯石禮謙主持的會議則原定在8時30分開會。臨近8時半的開會時間，雙方有所推撞，但未有發生衝突。在8時42分，石禮謙甫宣布會議開始，即以環境惡劣為由，宣布會議結束。 石禮謙會後表示，今日下午5時前會去信內務委員會主席李慧琼尋求指示，法案委員會應如何繼續進行。涂謹申則提倡民主派、建制派及政府三方協商解決困局。

石禮謙指，早上不能「埋位」開會，市民亦不希望再見有議員受傷，所以決定終止會議。他提出，今午5時前會去信李慧琼，尋求指示如何行事。他形容此階段各方都要冷靜下來，「反對派好、建制派好，都要坐低傾下」，至於會否在信中建議如何行事，他指此非他的責任。

被問及會否解散法案委員會，建制派「班長」廖長江稱，暫時沒有此想法，但屬其中一方案，不排除有更好方案。

至於會否接納涂謹申建議的三方會議，廖長江指，以前都談過，將來亦歡迎再談，建制派對話大門一直敞開，但無論泛民由誰參與會議，都要求對方有能力為泛民做決定，建制派如是，否則會得不到答案，屬浪費時間。

被問及現在仍否有需要急於修例，廖長江回應指這是要問政府的問題。

由經民聯石禮謙主持的會議則原定在8時30分開會。臨近8時半的開會時間，雙方有所推撞，但未有發生衝突。在8時42分，石禮謙甫宣布會議開始，即以環境惡劣為由，宣布會議結束。（李澤彤攝）

涂謹申表示，今早召開的會議原討論楊岳橋和尹兆堅議員的私人法案，但因最近數日看到社會有較大聲音，希望民主派和建制派協調達成政治協商，「和解又好咩都好」，惟涂謹申認為政府現時「用支刀篤住我地，不單是篤住委員會、亦都篤住建制派同事」，他稱特首林鄭月娥表明現時由立法會開會審議法案，若建制派現時指不召開會議，可能會令建制派有理由向內會申請將法案直接交上大會，他作為委員會主席認為此舉並不理想。

涂謹申強調現時情況並不理想，因即使法案委員會合法、合憲，但秘書處、法律顧問等都不出席，認為若政府、林鄭聽到這說話，期盼她「唔好用刀行住」立法會，可否考慮用一星期作三方的政治協商，對大家都有利。他又提及，若政府認為他不適合出席，可交由其他民主派議員負責政治協商，「盡快可以下午都開到會」，他希望政府、甚至港澳辦都能夠聽到，以化解緊張氣氛。

他稱今日早點結束會議是為了顯示誠意，強調三方都可以坐下解決問題，若三方坐下來都解決不到，「唔係好對得住香港」。被問到若特首會面條件是不撤回法案，他稱「都仲有好多空間傾」，認為立法會不少同事，希望先解決台灣殺人案，只不過政府強調要堵塞移送內地的漏洞。他重申「個波係政府到」，認為林鄭可與官員作商討，不過就指不會給予限期，「畀限期人唔係解決問題」。

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謝偉俊及後在早上9時許接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時指，今早建制派議員並無聚會，只是約定在8時15分集合，而建制派議員普遍都不希望重演上周六的混亂情況，「闖入去、喺隔離開（會議）都唔想」。

他指，立法會選舉主席需經正式投票過程，整個過程約需8至10分鐘，建制派不會硬來，「唔係一舉手，30秒就過咗」。

謝偉俊又稱，現時建制派正開會商議如何處理事件，而他個人認為，建制派已嘗試過開會，但情況失控，「我都保持唔到冷靜，（如果）真係再衝，對立法會進一步傷害？秘書處亦做咗磨心」。

他表示，建制派不希望香港立法會變成與鄰近地區一樣，失去公信力，現時應更果斷處理事件，「進一步破壞，或者離開原有軌跡都不想，但太多前所未有的情況，所以不能再固定自封」。

被問到建制派議員與民主派議員是否需要協商，他表示，認同雙方不能再「鬥下去」。他續指，任何人有值得討論的地方都嘗試商討，但現時雙方都未冷靜下來，商討只會增加面對面的謾罵、甚至抗爭，不會有特別的好處。他又認為，要等民主派議員有誠意地進行商討，指雙方仍處於抗爭狀態，民主派議員太多輸打贏要，對這個談判及冷戰都沒有好處。而涂謹申提早結束今天會議，並提出希望與建制派坐下協商，謝偉俊指感謝涂釋出少少善意，但發球權仍在政府，建制派現階段仍希望爭取行前半步，「起碼選咗主席先，唔使推個70多歲老人家出來」。

被問到如直上大會，亦會禍及大會，謝偉俊認為需要考量，但強調不可讓傷害繼續。

對於能否在暑假之前通過修例，他表示未能回答，因為現時未能選出主席。他指，本來討論修例的時間已經緊促，但連續幾星期會議都未有選出主席，形容是面對比「職業特工隊」更困難的職責。