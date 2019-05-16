【逃犯條例】中西環大合奏力撐　全因中美貿易戰？

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會鬧出「雙胞胎」會議，修例之路阻力重重，政府陷入被動，輿情上民主派佔據上風。為了抗衡泛民的攻勢，北京已經出手，在港全面動員力撐修例，據了解，中西環更開始大合奏，其中政務司司長張建宗、保安局局長李家超將會見各大組織，尋求支持；而中聯辦主任王志民及港澳辦主任張曉明昨日（15日）在香港北京分別開腔支持修訂《逃犯條例》，中聯辦明日陸續會見人大政協，相信將會下達力撐修例的指令。 除了與商界關係密切的個別人士及政黨，陣營內的大小社團已空群出動。綜合各方消息，早在民陣4月底的13萬人遊行之前，中聯辦已經開始發動輿論機器，而導致西環大力出手的原因，除了立法會「雙胞胎」法案委員會上周六釀出大混亂外，事關政府管治威信外，竟然亦涉及中美貿易戰。

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會再出現混亂。（盧翊銘攝）

其實在本周二「雙胞胎」法案委員會「開戰」期間，已有心水清人士發現，公眾席上湧現建制派社團成員的身影，其中新界社團聯會更幾乎佔據所有公眾席。

這些社團一直以來都是愛國組織，他們現在表明支持《逃犯條例》修訂，從中可窺探西環的影子。上月中，首個支持修例的組織「萬眾同聲撐修例公義組」成立，召集人是全國政協委員黃英豪，顧問為經民聯立法會議員梁美芬，副召集人包括有港區全國人大代表兼民建聯副主席陳勇、港區全國人大代表兼工聯會會長吳秋北、廠商會永遠名譽會長、全國政協委員施榮懷、中華總商會副會長、全國政協委員曾智明等，並發起「護港安全撐修例大聯署」活動，呼籲市民支持政府修例。由此時開始，中聯辦已不再在幕後旁觀這場修例爭議，開始試圖以「民意」營造社會支持修例氛圍，令修例在「民意」的支持下獲通過。

不過，在4月28日，民陣發起反對修訂《逃犯條例》遊行，遊行人數竟出乎意料之外地高。民陣指有13萬人參與遊行，是2014年七一遊行51萬人後的新高。即使警方統計的遊行人數高峰期，亦有2.28萬人，較去年七一遊行有9800人更多，是特首林鄭月娥上任以來人數創新高的遊行。此時，修例已不只是兩地疑犯引渡的法律漏洞那麼簡單，而是關乎林鄭月娥政府的管治威信。西環隨即組織反擊，多名全國人大政協聯同商界代表成立「保公義撐修例大聯盟」，稱收集到超過22萬名市民聯署支持修例，試圖以人數更多的「主流民意」對抗。

最近西環的參與越趨明顯，多個社團在保章上刊登支持修例的大幅廣告，包括「香港廣東社團總會」、「雲南省政協港澳委員聯誼會」「港區省級政協委員聯誼會」、「香港北京交流協進會」等。他們刊登的內容及模式幾乎一模一樣，白底黑字，紅色的社團名稱，類同的標語，均支持修訂《逃犯條例》，寫道「要安寧維港，不要避罪天堂，要理性議會，不要暴力政治」。此外，早前提及過的「萬眾同聲撐修例公義組」和「保公義撐修例大聯盟」甚至刊登一模一樣的廣告。

實政圓桌立法會議員田北辰證實，中聯辦明日召集各港區全國人大代表出席重要會議。消息指與會者包括人大、全國政協委員、以至省級政協常委等，約數百人出席，由中聯辦主任王志民主持，相信會就《逃犯條例》修訂有所「訓示」。

有左派中人稱，兩周之前，中聯辦仍估計港府最終能順利推展《逃犯條例》，但在上周六（11日）《逃犯條例》法案委員會爆發立法會史無前例的衝突，令西環感到事態嚴重，認為政府若選擇現時撤回條例，將嚴重影響特區政府管治威信，故最終「出手」發動輿論機器為港府助勢，愛國社團近日多次公開在報章賣廣告、撰文、擺街站力挺政府。

據知，中聯辦對修訂《逃犯條例》亂局大為緊張，背後另一重考慮為怕事件引起更多國際關注。美中經濟與安全審查委員會（USCC） 日前發表簡報直點逃犯條例修訂將會為港美關係帶來負面影響；多名泛民前立法會議員組成「反對修例美加團」訪問美國及加拿大，即將與美國國務卿蓬佩奧會面；前政務司司長陳方安生和公民黨郭榮鏗就修訂《逃犯條例》往德國拜會黨派議員；英國外交及聯邦事務部亦對事件表示極度關注。

消息人士指，目前中美貿易戰的談判正處於敏感階段，早前未能達成共識，若然香港修訂《逃犯條例》的話題在國際間持續發酵，難以美國總統特朗普下一步策略，《逃犯條例》可能成為美國在談判桌上攻擊中方的其中一個籌碼，估計西環為免事態再有異變，逐希望特區政府盡早通過修例，勿讓事件發酵。