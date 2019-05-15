【逃犯條例】現行移交方式不可行？保安局覆立會：當年或匆忙建議

立法會高級助理法律顧問曹志遠上月去信保安局，要求當局澄清共25項有關《逃犯條例》修訂草案的事項，包括經由附屬法例而落實的一次性移交逃犯安排，為何已不可行。 保安局昨日（14日）作出回覆，直言參考當年會議記錄，看不到此建議在法案委員會經過討論，而恢復二讀辯論時所涉的相關討論也甚少，「不排除是一個較匆忙的建議的可能性」。

就曹志遠提出的多項疑問，保安局首席助理秘書長（特別職務）徐詩妍重申，《逃犯條例》不適用於香港特區與中國任何其他部分之間的移交逃犯安排，反映當時被本地化的安排不包括中國在內，而不是將中國任何其他部分在法例本地化時刻意剔除，表明香港與中國內地（以及其他司法管轄區）訂立長期移交協定，依然是香港政府的重要政策目標。

被問及現行個案式移交的運作為何並不切實可行，她指從當時的會議記錄中，看不到該建議在法案委員會經過討論，而恢復二讀辯論時所涉的相關討論也甚少，「不排除是一個較匆忙的建議的可能性」，故若修訂得以通過，在操作上將代替現時以附屬法例執行個案形式移交的機制。

至於追溯期，徐詩妍表示，《逃犯條例》就一般長期安排適用的條文，並無明文訂定是否適用於該條例在1997年生效前的行為或罪行。自《逃犯條例》生效至今，法庭曾批准超過10宗涉及發生於《逃犯條例》生效前的相關罪行的移交請求。而自《刑事事宜相互法律協助條例》生效至今，特區政府收到並按該條例處理了多宗涉及於《刑事事宜相互法律協助條例》生效前發生的罪行的協助請求。

保安局回應立法會法律顧問時表示，回歸後逃犯條例不適用於中國大陸，並非「意在立法時才把中國剔除」。（資料圖片/余俊亮攝）

被問及應否進一步限制可移交的情況，徐詩妍指，須視乎個案的個別情況和需要而定，認為不適宜在《逃犯條例》中列明，但在將來的操作指引中，會以行政方式述明有關細節，又重申在現時的建議下，《逃犯條例》下的所有人權和程序保障在特別移交安排下全部保留，這些保障參考了聯合國的引渡示範條約及符合海外司法互助的通行做法。

至於修例是否繞過立法會，她直言移交逃犯及刑事司法互助涉及的是嚴重罪行的執法，相關司法管轄區的合作必須要保密，及時間上分秒必爭，故以行政長官發出的證明書代替附屬法例的目的，是為了可在不驚動逃犯或公開披露個案細節的情況下，將案件以個案形式的移交程序提交法院處理，在個案進入司法程序之前，行政機關抓緊時間性及保密性上屬必要。

保安局首席助理秘書長（特別職務）徐詩妍回覆立法會高級助理法律顧問曹志遠提出的部分疑問：