「公民黨余文樂」北角擺街站遇男人踩場　「去四個站跟足四個站」

區會選舉前哨戰展開，在北角上演衝突事件。有「公民黨余文樂」之稱、正積極考慮參加港島區區選的公民黨地區發展主任李予信，近日在Facebook上載一影片，表示自己於母親節當日擺街站時，受到一名男子滋擾。 片中可見，一名身穿粉色上衣的中年男子用力踼向地下長桌，長桌撞跌民建聯洪志傑的宣傳易拉架。男子向李予信大聲喝道:「你推冧我啲嘢！」、「你咩意思啫？」李予信向對方表示正在錄影，該男子即稱「咪錄囉，無問題，你咩意思啫依家？」說話時一邊自行扶起洪志傑的易拉架。李予信反擊指「你呃唔到街坊。」男人回答稱「我唔駛呃街坊。」

李予信稱自己於母親節當日擺街站時，受到一名男子滋擾，宣傳橫額被破壞。(李予信提供圖片)

李予信解釋，影片是母親節當日拍攝，自已正在新都城擺街站，對方突然出現，「佢同我講『阿信，你響我區搞嘢，我當然要嚟幫手』，又話『我俾10分鐘你，你同我走』。我當然無理佢。」

他指對方隨後搬來木桌橫放於路中心，阻礙街坊接近李予信，最後又翻倒自己的木桌撞向李的攤位。「我當日去咗四個站，佢就跟咗我四個站。」指該男子當日自早上9點一直如形隨影跟著自己團隊近5小時，期間更一度用手機近貼面拍攝自己，認為對方行為已構成滋擾。

李予信透露，對方早於4月尾已經與李有過衝突。「當時我擺街站，佢出現在同一個地點派傳單，用物資遮蓋住我的宣傳品。」又指對方平日會在有長者輪候的量血壓站旁抽煙，一個月內出現約四、五次。李指該男子平日經常出席地區政黨的活動，能操福建話，「街坊都認得佢，喺區內有頭有面。」不過，當李予信上前與對方對質時，對方否認自己有政黨背境。

李予信對該男子的行為感遺憾，已於昨(14日)報警處理，但警方指證據不足以起訴，因為該男子未有對他的財物造成實質毀壞。李予信估計對方未來仍會繼續出現，不排除會有更激烈行動，自己只能盡量避免和他們糾纏。