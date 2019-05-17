【逃犯條例】內會辯論法案委員會路向 　石禮謙批泛民輸打贏要

《逃犯條例》草案引發連串爭議，立法會亦鬧出「雙胞胎」法案委員會風波。內務委員會今日（17日）舉行會議討論石禮謙向內會發出的信函，石在信中指不會再主持法案委員會會議，請求內會指示法案委員會未來路向。 多名泛民議員則多次提出規程問題，反對討論該議題，因石禮謙主持的法案委員會合法性存疑，且有人提出司法覆核，根據議事規則，議會不應討論案件。 立法會法律顧問則回應稱，只要不牽涉到干預案件審理，立法會可以圍繞案件審理之外討論牽涉案件的議程，內會主席亦可判斷，議員發言是否會妨擾判決。

朱凱迪表示，石禮謙在信中以法案委員會主席名義提出的內容是失實，因按照議事規則，只有法案委員會討論後，才能落實內會指引。(余俊亮攝)

會上多名泛民議員提出規程問題，質疑不應在內會討論石禮謙的信件。

議會陣線朱凱迪在會上表示，石禮謙在信中以法案委員會主席名義提出的內容是失實，因按照議事規則，只有法案委員會討論後，才能落實內會指引，而立法會秘書長用不合規程的傳閱方式表決指引，質疑秘書處接受石禮謙作為主持沒有憑據。他又指出，涂謹申亦有向內會呈交報告，匯報法案委員的進展，質疑如不先處理合法性問題，將無法判斷，也沒有指標繼續討論。

公民黨譚文豪亦直言有關信件放在議程中是錯誤，因為內會指引須先經法案委員會考慮，但此過程未有進行，全因立法會秘書長陳維安越權猶同「政變」，重申陳維安沒權越過法案委員會作決定，並行使議員及主持權力自行決定以書面傳閱方式去處理指引。

石禮謙發言時則批評朱凱廸忘記了內會作出的「決定」，質疑他曾參與內會討論和表決，不能「輸打贏要」。（余俊亮攝）

石禮謙批評民主派「輸打贏要」

石禮謙發言時則批評朱凱廸忘記了內會作出的「決定」，質疑他曾參與內會討論和表決，不能「輸打贏要」。討論期間，建制和泛民雙方在席議員互相叫囂，令主席李慧琼需多次維持會議秩序。

李慧琼又認為，議員提出的規程問題，牽涉法案委員會的合法性，由於有人已向法庭提出司法覆核，議員應討論時應盡量避免作出妨礙案件的提述。

朱凱迪則反駁指，討論法案委員會路向，本身肯定會牽涉法庭待決案件，不應該在內會討論，他又要求立法會法律顧問回應。法律顧問則表示，並非所有涉及案件的內容，議員都不能討論，又解釋，主席可判斷議員發言，是否會干擾法庭判決。