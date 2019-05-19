「蛇齋餅糉」變奏？全家福換禮品惹私隱外洩疑雲　區議員：會刪除

區議會選舉年底舉行，不少準候選人都蠢蠢欲動，力求搶占先機。《香港01》則接獲地區居民報料，指民建聯區議員莊元苳近期派發父親節、母親節禮物時，要求居民先whatsapp傳送與家人合照，方可領取禮品。有居民和該區前區議員就質疑做法罕見，是過度收集居民個人資料，用以分析選民家庭年齡結構。 莊元苳接受查詢時則形容，事件是一場誤會，強調活動的目的只是家庭共融，居民可選擇傳送遮蓋樣貌的家庭照，亦可換取禮品，而相片活動結束後也會刪除，不會作其他用途。他又指，日後會與居民加強溝通，並在單張上說明收集個人資料的用途。

民建聯區議員莊元苳近期派發父親節、母親節禮物時，要求居民先whatsapp傳送與家人合照，方可領取禮品。（資料圖片）

傳單附上莊元苳手提電話號碼，稱只要「與家人合照一張」，再以whatsapp傳送給莊，即可換禮品。（讀者提供） 近日有將軍澳居民收到西貢區議會廣明選區區議員莊元苳派發的傳單，內容為「母親節父親節的小禮物、與家人合照傳給莊元苳 換領護理套裝及消毒洗手啫喱」。 傳單又附上莊元苳手提電話號碼，稱只要「與家人合照一張」，再以whatsapp傳送給莊，確認後即可在辦公時間到辦事處領取禮品。 居住廣明苑超過21年的居民劉先生表示，數日前收到有關單張，感到奇怪和不妥，因多年來從未見過區議員或社區主任派發禮品時，會收集居民家庭照片。他又指，近期亦見到同一名區議員擺設街站時，即場要求居民拍攝合照，以換取禮物，惟無論是傳單或是街站，莊元苳都沒有標明收集相片資料的用途。劉先生擔憂區內有長者貪圖小便宜，被人騙取照片後，用於不正當用途。

「將軍澳民生關注組」主席兼廣明苑業主立案法團主席柯耀林就指，難以理解一般的地區工作為何要收集居民及其家人相片，而單張中亦未有說明個人資料將如何使用，或已觸犯私隱條例；他擔憂該些資料可能被轉手予傳銷公司、財務公司等機構圖利，而居民則懵然不知。

本身亦是當區前區議員的柯耀林又表示，預料近期區議會選舉臨近，區內會有越來越多「蛇齋餅糉」攻勢，但自己印像中，有區議員收集居民家庭照，還是首次；而區內居民亦對事件廣泛擔憂，「居民群組瘋傳消息，也有人擔心資料會被用作查探家庭結構，進行選舉工程」。

柯耀林就指，難以理解一般的地區工作為何要收集居民及其家人相片，而單張中亦未有說明個人資料將如何使用，或已觸犯私隱條例。（資料圖片/盧翊銘攝）

他又指，最擔憂的是長者私隱意識不強，輕易為禮品而交出家人資料，會加強在居民群組宣傳，教育居民自我保護。

莊元苳接受《香港01》查詢時則表示，港人平時為口奔馳難有與家人共聚時間，故舉辦活動鼓勵居民與家人多陪伴家人，他又強調，用以換取禮品的家庭相，並不要求露出樣貌，父親節後，他亦會whatsapp通知居民，將刪除有關相片，不會作其它用途。對於今次未有在單張上說明如何使用，他就表示日後會加強與居民溝通，讓居民理解活動目的。