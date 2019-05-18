【六四30】記者協會周年晚會　黃耀明唱出新歌《回憶有罪》悼六四

香港記者協會今晚（18日）舉行51周年晚宴，協會主席楊健興表示，港人和國際社會對香港的新聞自由和言論自由愈來愈擔憂，過去一年見到「紅線」已改變社會上一些人的行為、準則和價值觀。 下月4日是六四事件30周年，歌星黃耀明今晚在晚宴上，即席演唱為六四30周年而創作主題曲《回憶有罪》。歌詞提到「如燭光都有罪 將暗黑多幾十年 」，「回憶即使有罪 真相怎麼敢無言」。

歌星黃耀明即席演唱為六四30周年創作的主題曲《回憶有罪》。（李偉欣攝）

香港記者協會51周年晚會以「仍然相信」為主題，邀請馬來西亞網上新聞媒體《當今大馬》聯合創辦人及總編輯顏重慶發表主演講；歌手黃耀明演唱為六四事30周年創作的主題歌曲《回憶有罪》，歌詞中提到「如燭光都有罪，將會暗黑多十年」。

該曲由黃耀明作曲，林夕填詞，昨晚才完成。黃耀明在演出後說，社會很需要記者報道真相和事實、保留回憶，因為很多人想抹走這些回憶，就如該曲的名字一樣，「或者日後回憶都有罪」。

大會亦邀邀請得RubberBand 任表演嘉賓。（李偉欣攝）

逆風堅持，心不冷，仍然相信，不放棄。 記協主席楊健興寄語記者相信堅持能帶來改變

記協主席楊健興以「仍然相信，不放棄」為題致詞。（李偉欣攝）

記協主席：憂香港新聞自由 「紅線」改變價值觀​

記協主席楊健興以「仍然相信，不放棄」為題致詞。楊健興表示，過去一年擔任主席期間，接觸到很多本地和海外人士，很清楚感覺到港人和國際社會對香港新聞自由和言論自由感到愈來愈擔憂，香港在國際新聞監察機構的新聞自由排行榜每況愈下，傳媒自我審查的情況也令人感到憂慮。

楊健興指出，去年外國記者協會邀請民族黨召集人陳浩天任演講嘉賓惹起軒然大波，外國記者協會第一副主席馬凱其後申請工作簽證延期不獲批准，更被拒絕入境，批評政府不但沒有維護言論自由，還帶頭收窄言論和新聞自由，立下極壞的榜樣，過去一年，「紅線」亦已改變社會上一些人的行為、準則和價值觀。

他說，雖然不敢高估改變局面的能力，但仍相信堅持能帶來改變，寄語同行「逆風堅持，心不冷，仍然相信，不放棄」。

黃耀明在記者協會周年晚會上，唱出悼念六四的新曲《回憶有罪》。（勞顯亮攝）

《回憶有罪》 作曲：黃耀明 填詞：林夕