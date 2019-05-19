【動物福利法】6000人遊行促立法　鄺俊宇：為動物歷史寫下新一頁

立法會議員鄺俊宇聯同動物組織今（5日）發起集會遊行，爭取《動物福利法》中將虐待動物人士提高罰則至最高囚十年，同步促檢討人道毀滅，爭取成立「動物警察」。 立法會議員毛孟靜、陳志全及灣仔區議員楊雪盈等均有岀席。大會公布共有六千人參與遊行，鄺俊宇稱，遊行人數超乎預期，是歷來最多人參與的保障動物權益的遊行，認為這次遊行讓大家團結一致，為動物歷史寫下新一頁。他強調現時香港法例非常過時，促政府盡快制定《動物福利法》。

6000人遊行，促政府盡快制定《動物福利法》。 (羅君豪攝)

多名市民下午兩時半於中環遮打花園集合，遊行至政府總部，參加者沿路高叫「虐待動物，監禁十年」等口號，他們更手上更繫上紅絲帶，代表被人虐打虐殺動物所流的血，不希望再有殘酷動物事件發生。

直至下午三時半，首批岀發人士已到達政府總部外集會，大會稱仍未看到龍尾，人數超岀他們預期，毛孟靜形容是「史無前例」，她稱立法會議員張宇人曾稱他們「無嗰樣整嗰樣」，隨即引來在場人士的噓聲；陳志全表示，除了要求政府提高罰則，同時要求政府成立動物警察，他要求政府要在周六、周日加開公眾諮詢會，能令更多的市民參與。

藝人區錦棠、曾偉權亦有出席，曾偉權稱自己「做緊人應該要做的事」，認為站出來除了為動物外，亦是為自己和下一代，他希望政府就動物法諮詢能有有合理的guideline(準則) 。

參加者攜同寵物遊行 促政府成立動物警察

不少市民帶同寵物一同遊行，攜同狗隻參與的Simon認為，他稱這次的遊行人數比他預期中多，直言「好開心」。對於現時的小動物欠缺法例保障，他認為政府有必要成立動物警察，「情況就好似人類一樣，如果無人執法，就會忽視咗嚴重性，或者有人會去做咗傷害人既野先算。」



不少市民帶同寵物一同遊行。

許小姐帶同10歲女兒及兩狗隻參與遊行，她認為政府不應撲殺動物，應以金錢幫助他們絕育，「講到撲殺好似內地一樣，一見到動物就扑死佢地，唔容許咁樣做」，許小姐亦希望政府能提供更多資源保障動物，「除咗人生存之外，動物都要生存，唔可以抹殺佢地生存既機會。」