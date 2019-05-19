【政壇諸事町】IT人魏志豪曾打算入建制派　受莫乃光影響「過檔」

區議會換屆選舉將於11月舉行，公民黨今(19日) 舉行傳媒茶聚，介紹8位地區發展主任。其中康怡選區的區議員公民黨梁穎敏因身體狀況不會角逐連任，將由居住當區10年、現職資訊科技顧問的魏志豪「接棒」，積極考慮參選。 魏志豪席上自爆自己10多年曾想過加入建制派，認為建制派求穩定、求發展，甚至曾於2007年前政務司司長陳方安生與前保安局局長、現為立法會議員葉劉淑儀港島區補選一役中，投下葉劉一票。不過直至2008年遇上資訊及科技界議員莫乃光後，令他開始對民主派改觀，認為自己之前對社會的看法有偏差。

魏志豪與記者茶聚時強調，即使最終區選結果如何，都希望利用自己的專業知識服務居民。除此之外，原來魏志豪亦非常迷戀蘋果(Apple) 產品，他現於新城電台擔任節目主持，更特意在網上設立「大蘋果眾」的群組，與網民一起討論蘋果的產品。

而擔任國際學校體育教練的李煒林(William) ，現時在立法會議員譚文豪曾參選的麗港城作地區工作。李煒林稱自己在外國讀法律時，對政治產生興趣，同時他發現「英國人好愛自己既地方」，認為香港人亦應如此，故決定投身地區工作。他直言或有不少人應該「大狀黨」的公民黨不懂得做地區工作，但他正希望要改變這個形象。李煒林早前更發起「救樹奇兵」，在颱風山竹吹襲後跟進區內的樹木情況，更成功令政府保留有價值的樹木。

另外現年只有28歲，已任職Marketing公司董事的溫仲然(Matthew)，早在2012年已經加入公民黨任實習生，7年後決定投身社區工作，積極在九龍塘地區服務。他認為商人未必完全是「藍絲」，直言以前居民或不太理會他，但對於近日引起極大關注的《逃犯條例》修訂一事發生後，會有居民主動「過嚟講加油」。

八名地區發展主任中，唯一女將是梁咏欣(Sandra)，她稱自己的政治啟蒙是2014年發生的雨傘運動及「香港電視」發牌事件等。她當時認為政府需要聆聽市民的聲音，但感覺沒辦法把聲音告訴給政府，其後決定投身社區服務，梁咏欣在2018年參加公民黨的實習計劃，其後擔任觀塘區議員畢東尼助理，現在啟德選區積極進行地區服務。