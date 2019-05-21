【逃犯條例】草案直上大會　謝偉俊回應「被搣柴」：我大公無私

保安局局長李家超宣布把《逃犯條例》修訂草案直接交上立法會大會審議，並已去信立法會內務委員會主席，要求在下月12日大會恢復二讀草案。原為建制派屬意的法案委員會主席人選、立法會議員謝偉俊今早（21日）出席港台節目時，形容直上大會是「無辦法之中的辦法」，縱然不理想，但在突破不到立法會困局的情況下，就「長痛不如短痛」。 他坦言，縱然做不成主席但仍支持當局的做法，皆因自己「大公無私」的態度；而出席同一節目的公民黨黨魁楊岳橋則批評，當局的做法是「搬龍門」及自相矛盾。

公民黨楊岳橋質詢保安局局長李家超是「搬龍門」及自相矛盾(資料圖片/李澤彤攝)

立法會審議《逃犯條例》的草案委員會遲遲未能選出主席，政府逐在昨日提出把草案交付大會審議。謝偉俊原為建制派屬意的法案委員會主席人選，他坦言認同當局把草案交付大會處理，是因為自己懷着大公無私的態度，又批評民主派的「政治騷」代價太大，以致「蘇州過後沒有方法再上船」，現階段直上大會是「沒辦法之中的辦法」，在無選擇的情況下的唯一方法。

公民黨楊岳橋則指出，當立法會出現「大矛盾」時，建制泛民雙方都要求與政府「落水」商討，當局卻以不干預議會事務為由拒絕，轉個身後卻把草案提上大會，質詢保安局局長李家超是「搬龍門」及自相矛盾。他認為，直上大會並非唯一方法，但建制派「接了旨就去」，在中聯辦主任王志民一聲令下，大家就馬上「歸邊」，由當初對修例直上大會有保留，變成支持。