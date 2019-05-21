菲律賓前監察使被拒入境　曾涉南海主權糾紛　指北京犯反人類罪

據CNN報道，菲律賓前監察使（Ombudsman）莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）今（21日）於香港國際機場入境時被拒，將被遣返菲律賓。據了解，莫拉萊斯被拒入境的理由是對香港構成保安威脅。

莫拉萊斯曾於今年3月，與菲律賓前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）向國際刑事法院（ICC）對中國提出指控，包括指北京政府在「西菲律賓海（West Philippine Sea）」（即「南中國海」）犯下反人類罪。