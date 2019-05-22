【黃台仰獲庇護】郭家麒：給港人很大警剔　梁美芬：政治決定

美國《紐約時報》報道，2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，獲德國批出難民庇護申請。 公民黨立法會議員郭家麒今日（22日）形容，今次德國政府冒得罪中國的風險都給予兩人難民資格，意味給香港人很大警剔，包括外國如何看香港司法制度。

黃台仰據報已獲德國批出「難民庇護」申請。（資料圖片／鄭子峰攝）

郭家麒指，過去一兩年，香港出現很多政治檢控的案件，包括立法會議員被褫奪資格、佔中九子被判入獄等。他認為，很多其他國家看到港府做法，令香港的司法和法治備受質疑，他相信德國政府今次作的並非輕率的決定， 應審視政府過去21年的改變，發現「一國兩制」和司法受到嚴重衝擊。

美國《紐約時報》報道形容，事件或反映港人自由因北京收緊控制而受到侵蝕，威脅香港「亞洲法治綠洲」的聲譽。報道又指，德國聯邦移民及難民署早前以電郵回覆《紐約時報》，證實去年曾向兩名港人批出難民庇護申請，但未有披露兩人身分。

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬指出，德國批准黃台仰和李東昇取得難民庇護，純屬德國政府的政治決定。她認為黃、李二人違反香港法律，違反法庭的保釋條件，潛逃至德國，指德國政府的決定並非從法律角度考慮，而是從政治角度考慮。

被問到香港政府會否引渡二人回港受審，梁美芬指出德國已給予他們庇護條件和身份，即使香港政府要求德國移交，她相信德國也不會移交二人回港，又認為是次事件不應與《逃犯條例》修訂拉上關係。

梁美芬又說擔心他人有樣學樣，在香港作出激進和暴力等違法行為後，潛逃到外國尋求庇護，又呼籲外國政府日後考慮批出庇護時，看清楚有關人士在香港干犯和作出了甚麼行為。她相信中央政府不會以國家身份處理事件，因事件於香港司法管轄區內發生。