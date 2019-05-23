【公務員加薪】公務員團體一致確認報告　工會冀遞增薪額「封頂」

公務員薪酬趨勢調查委員會今(23日) 早開會，確認早前公布的薪酬趨勢調查報告，扣除遞增薪點後，高級公務員加薪4.58%、中級公務員加薪5.08%、低級公務員加薪3.13%。根據慣例，低層公務員加薪幅度會與中層公務員「睇齊」，即低層公務員最終加幅預料為5.08%。 主席李鑾輝會後表示，所有與會者包括職方代表一致確認報告，證明調查數據準確反映私人市場的薪酬變化，獲大家同意。李鑾輝稱報告稍後會遞交至政府，冀早日完成程序，令公務員能盡早加薪。

李鑾輝表示，所有與會者包括職方代表一致確認報告，證明調查數據準確反映私人市場的薪酬變化。（歐嘉樂攝）

華員會會長利葵興稱，今年雖然確認報告，但認為薪酬調查方法有改善空間，其中去年一間大型公司漏報獎金，原本稱今年會補充數據，但該公司今年卻沒有參與調查；另外有私人市場的薪酬調整亦未有如實反映，她稱主席已同意會存9月再作檢討，冀能避免再次出現相關問題。

利葵興稱，今年雖然確認報告，但認為薪酬調查方法有改善空間。（歐嘉樂攝）

第一標準薪級公務員評議會職方代表林榮松表示，對今年的加薪數字滿意，但認為遞增薪額越來越高，會影響實際加薪數字，希望能為遞增薪額設上限或封頂，他稱已向公務員事務員提出有關方面的關注，對方反應正面，但暫未有提出上限的數字。

高級公務員協會主席黃孔樂表示，今年的數據能反映私人市場的情況，故選擇確認報告，但他認為遞增薪額不斷上升，不符合現在情況，建議為遞增薪額「封頂」，如設定某個百分比等，暫時解決問題，但他稱長遠應作整體檢討，促當局能在今年內解決問題。