【六四30】投身「黃雀行動」救過3人　吳明德搭通自由的地下通道

1989年六四事件後，北京市內一片風聲鶴唳，中共通緝學生領袖及參與民運的社會人士，這批人四處東藏西躲，過着顛沛流離的生活，幸得香港一群有人心的仗義幫忙，協助搭起通往自由國度的橋樑，釋放這群被困的「黃雀」。 參與這場拯救行動的港人不可悉數，當中有知名的領頭人如商人陳達鉦、朱耀明牧師等，亦有在幕後運籌但過程中鮮露頭角的「小角色」，前市政局議員吳明欽的胞弟吳明德就是其中一個。吳明德當時負責與社團接洽安排船隻接送，成功協助了三名民運人士逃出生天。

吳明德這天來到當年舉行「民主歌聲獻中華」的跑馬地快活谷馬場，昔日畫面仍記憶猶新，大屏幕在哪一邊，集會人士坐在哪一個方向都記得。（余俊亮攝）

每年與吳明欽「一起」出席六四集會

接受訪問的這一天，吳明德穿了一件胸前印有「人民不會忘記」標語的黑色T恤，看起來像個熱中社會運動的大叔。他甫坐下，便拿出一本厚厚紀念冊，內容是輯錄了所有關於哥哥的新聞報道，幾乎每年的六四維園燭光晚會，他都會帶着這本紀念冊出席，彷彿與已過世的吳明欽一起參與晚會，悼念六四。

吳明德表示，哥哥有一個遺願，就是在六四得以平反的那天，把他一半的骨灰撒在天安門廣場，獻給曾為民主奮鬥的英雄；另一半就撒在黃河之中。若果這一天仍未到來，就一代傳一代，直至平反六四那一天為止。他說，哥哥一直記掛着中國的民主前途，在他臨終前，對家人留下了這一段話：「世人啊，不要忘記人來自塵土，最終也歸於塵土……當我的朋友為民主大業在中國得到勝利時而熱烈慶祝時，我知道天安門廣場有千萬火燭為我燃燒，我會如同燭光般燦爛，教堂鐘聲亦為我而起……」對吳明德那一代人來說，平反六四的意義重大。

不過，礙於工作的關係，他一直鮮有公開談及那一段經歷，及至前年退休回到校園教書，才開始發聲。

吳明德表示，在「黃雀行動」中擔任小嘍囉角色，聽哥哥吳明欽的指示，負責做跑腿工作。（余俊亮攝）

與「蛇頭」接洽安排快艇

六四事件前後，30歲出頭的吳明德在哥哥的號召下，斷斷續續地參與本港的支援天安門學生活動。當年香港演藝界人士在跑馬地快活谷馬場辦「民主歌聲獻中華」，激盪全港市民的心，成為香港在六四事件中的一頁，吳明德就在場內擔任糾察維持秩序；又因為他擁有金融、銀行方面的知識，大家給了他一個重要而特別的任務－－協助點算和處理捐款。「當年我和華叔(司徒華)、朱牧等幾個人點算捐款，數了一個通宵，共有逾千萬元。」吳明德憶述說。

在「黃雀行動」中，多名香港人運用智謀，加上少數內地官員、港英政府和外國駐港領事的配合，協助近300名中國民運人士避過內地的緝捕，成功逃往海外。吳明德自翊在行動中擔當「小嘍囉」的角色，擔任做跑腿，利用其熟悉社團的背景，負責與「蛇頭」接洽，安排快艇把民運人士接來香港。「我只負責畀錢，不知道具體內容，大約50至80萬元接一個人，傾好價錢就當面數錢畀佢地。」然而，在「黃雀行動」中，哪怕是一個小嘍囉的崗位也是舉足輕重，走漏半點風聲足以摧毀一條人命。

幾乎每天的六四維園燭光晚會，吳明德都會攜帶這本紀念冊出席，彷如與哥哥同在。（余俊亮攝） 改邪歸正 助黃雀飛 吳明德與哥哥吳明欽性格大不同。哥哥自小乖巧懂事、富有正義感且樂於助人；吳明德則是個陀地小霸王，中學時與黑社會為伍，直到中五會考放榜前遇到伏擊險些送命，才改邪歸正，入讀大學繼而到銀行界工作。由於他有那段與社團為伍的經歷，才能在黃雀行動中發揮效用，「當時明欽請我幫忙，我就負責做跑腿，對方(社團人士)信唔信得過，就要靠經驗判斷。」行動前，他會先給予「蛇頭」金額總數的三分一報酬，成事後再給三分二餘款，「好多人會講到天下無敵，扮到好正義，話就無算錢都會幫你，但你信唔信佢？你有冇氣勢食得住對方，就要靠江湖閱歷判斷。」

「黃雀得飛飛」需要不少人冒着生命危險，打開一重又一重通往自由國度的大門。吳明德在行動中協助救出三個人，但他不欲多談箇中的驚險情節，「我唔想被救的人知道我有份幫忙，施恩莫望報，自己知道就可以了」。