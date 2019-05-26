【政壇諸事町】葉建源即席揮毫　陳凱欣鄭泳舜要求寫「停止拉布」

建制派立法會議員陳凱欣、民建聯立法會議員鄭泳舜及教育界立法會議員葉建源昨晚（26日）一同出席香港家庭教育學院籌款晚宴，作為書法能手的葉建源，即場以毛筆寫下不同字句以作競投籌款。陳凱欣及鄭泳舜卻將《逃犯條例》修訂爭議帶到晚會，笑言要對方寫下「停止拉布」，場面搞笑。

陳凱欣（左三）、鄭泳舜（右三）及葉建源（右四）等昨晚出席由香港家庭教育學院舉辦的「九週年·美好時光」籌款晚宴。（陳凱欣facebook）

陳凱欣、鄭泳舜及葉建源等，昨晚出席由香港家庭教育學院舉辦的「九週年·美好時光」籌款晚宴，為學院舉辦家長課程、親子活動、公眾教育及家庭輔導等活動籌款。一向擅長寫書法的葉建源，昨晚亦大展所長，即席揮毫為機構籌款。近日為了《逃犯條例》修訂，建制泛民在議會內鬥得面紅耳赤，而這場戰火亦不能避免地延至昨日的晚會上。在葉建源揮毫之時，陳凱欣及鄭泳舜趁機表示願意投下他的作品，惟需要寫上「停止拉布」，笑指要貼在葉建源的辦公室前，暗諷泛民阻礙法案通過。雙方爭持了一會後，最終協商成功，以葉建源寫下「議會順暢」作結，最終該書法為學院籌得2萬元。

香港家庭教育學院總監狄志遠接受《香港01》查詢時，笑言全靠3位議員「搞氣氛」，「叫做有少少為難葉建源咁」，又指3人最終達成共識，代表兩個派別之間透過傾談亦可成功協商。另外，民主黨立法會議員尹兆堅、實政圓桌立法會議員田北辰及工黨前立法會議員何秀蘭亦有出席。