港大民研：林鄭評分谷底回升　今屆政府滿意率跌至新低

香港大學民意研究計劃今（28日）發放對特首林鄭月娥及政府最新的民意調查結果，發現林鄭月娥的評分輕微上升0.4分至44.7分，是自上月底以來首次回升。此外，市民對特區政府表現的滿意率淨值大幅下跌至負28個百分點。 不過，香港中文大學香港亞太研究所對5月份的特區政府民望研究，卻發現林鄭月娥的表現評分跌穿50分水平至48.1分，即表現不及格。

最近港府就《逃犯條例》修訂鬧得滿城風雨，疑影響民望評分。（資料圖片／洪嘉徽攝）

港大民意研究計劃在本月20日至23日期間，向18歲或以上操粵語的香港居民進行隨機抽樣電話訪問，並獲得1013個有效樣本。結果發現林鄭月娥的評分由6日至9日期間的44.3分，輕微上升0.4分至44.7分。不過，林鄭月娥出任特首支持率淨值，卻由上次的負24個百分點持續下跌至負27百分點，錄得其上任特首以來的新低。調查結果亦顯示，市民對特區政府的不滿意率亦由上月的48個百分點增至55個百分點，超過一半，令市民對特區政府表現的滿意率淨值由負19個百分點繼續下跌9個百分點，跌至負28個百分點。

另外，香港中文大學香港亞太研究所亦有研究5月份的特區政府民望。調查在今年5月20日至25日晚上進行電話掉抽，並收集了704名18歲或以上的市民的成功樣本。結果顯示，林鄭月娥的表現評分下跌2.9分，跌穿50分水平至48.1分，即表現不及格。此外，三位司長的評分較4月份低，政務司長張建宗的平均評分為45.0分，財政司長陳茂波的平均評分為38.3分，而律政司長鄭若驊的評分為33.7分。

同時，受訪者對香港政府及中央政府的「不信任」比率，分別是30.1百分點及41.1百分點，皆是今年內新高。兩項民意研究皆反映林鄭月娥及特區政府的民望似乎未有明顯改善。

另外，港大民意研究計劃亦有訪問受訪者的年齡及教育程度，深入研究此兩項因素對支持或反對林鄭月娥出任特首的比率。結果發現，市民越年輕，越反對林鄭月娥出任特首，其中18至29歲的人的反對百分點最高，達83個百分點。至於市民的教育水平越高，越反對林鄭月娥出任特首，其中大專或以上人士的反對百分點最高，達71個百分點。