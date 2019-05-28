【逃犯條例】梁美芬：從表情看到　外國領事希望修例順利通過

多國駐港總領事和名譽領事昨（27日）獲邀到立法會共晉午宴，《逃犯修例》修訂成午宴的焦點。經民聯立法會議員梁美芬今(28日) 早出席電台節目時表示，她昨接觸的外國領事未有明確表示會支持或反對修例，認為他們都是成熟的外交官。被問到接觸的外國領事有否經其解說後釋除疑慮？梁美芬指，從對方表情得知，外國領事希望修例在立法會順利完成審議。

被問到接觸的外國領事有否經其解說後釋除疑慮？梁美芬指，從對方表情得知，外國領事希望修例在立法會順利完成審議。（政府新聞網）

梁美芬在港台節目表示，昨日與多國駐港總領事午宴屬恆常會面，提及昨日的焦點議題是《逃犯條例》修訂，「成張檯都講緊《逃犯條例》」。她稱所接觸的外國領事當中，有六成表示「關注」修例，希望了解修例為何引起非常大的爭議，以及中央為何會高調表態支持修例。

梁美芬向他們解釋稱，香港實行一國兩制，有部分人士對內地特別敏感，同時《逃犯條例》修例已由法律事件成為政治事件，外國政府亦不恰當地高調表態感憂慮，此舉令中國需更高調表態支持。

被問到各國領事有否經她解說後釋除疑慮？梁美芬稱從對方表情得知，外國領事希望修例在立法會順利完成審議，「好明顯從個表情睇到，希望你哋都爭取到順利啲、希望你哋都順利啲過到（在立法會完成審議）啦」，強調他們都是成熟的外交官。