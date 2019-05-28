【逃犯修例】政府擬讓步　刑期門檻增至7年　大劉能否脫險？

特首林鄭月娥今(28日) 表示，政府爭取數日一次過回應外界對《逃犯條例》的修訂建議，暗示政府快將公布進一步修訂方案。 自由黨鍾國斌接受《香港01》查詢時表示，據他了解，《逃犯條例》修訂將會作數項調整，包括將移交罪行刑期門檻由現時建議的3年大幅增至7年，以及仿效內地將追溯期與刑期掛鈎，舉例如提出引渡的地區相關罪行的最高刑期為3年，超過3年便不能移交。 倘鍾國斌的消息屬實，早年在澳門因行賄及清洗黑錢罪被判囚5年3個月的華人置業前主席劉鑾雄，會否因而可免於移交？由於刑期門檻是以有關罪行的可判處最高刑罰計算，根據澳門法例，清洗黑錢的最高刑罰是八年徒刑，故劉在新例下未必能「脫險」。

自由黨鍾國斌表示，據他了解，《逃犯條例》修訂將會作數項調整，包括將移交罪行刑期門檻增至7年，以及將追溯期與相關罪行的最高刑期掛勾。（資料圖片/吳煒豪攝）

港府早前曾就逃犯條例提出兩項修訂，包括將適用罪行的刑期門檻由原建議的1年提高至3年，以及在46項適用罪行中剔除當中涉及商業運作的9項罪行。鍾國斌今日向《香港01》記者表示，據他了解，政府將於日內進一步提出數項修訂，包括：

一。將適用罪行的刑期門檻進一步提高至7年；

二。設追溯期限，例如內地相關罪行的最高刑期為3年，超過3年便不能移交；

三。由中央最高人民檢察機關才可提出移交申請；

四。設監察員制度。律政司長長鄭若驊日前亦提及建議，港府可派監察員到移交地區了解被移交疑犯的人權狀況，若所受待遇不符合國際人權公約，可提出上訴。

另一方面，保安局局長李家超接受電視台訪問時表示，當局正考慮將刑期門檻由3年提高至7年；以及考慮將移交的逃犯申請回港服刑。

鍾國斌認為以上幾項修訂足以解決大部份商界擔憂，「第一有時間限制，我1995年做的事就一定冇事；2001年做的都可能無事。」其次是由於內地《刑法》第389條豁免條款：「因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄。」換言之商界如能證實自己被迫行賄亦可脫罪，「當然你要自己證明啦。」鍾解釋，將刑期門檻由三年提高至七年，「好多冇咁嚴重嘅罪行都被抹咗，我不敢講是百分百，但至少七八成商界的擔憂已解決。」

至於由律政司提出設監察員制度，鍾認為該制度一般實行於國與國之間，不能完全套用在香港與內地的情況，「但可以沒那麼高規格，或者沒有國與國之間的duty(責任)。」鍾表示港府至少可以安排人員，「好似駐京辦、駐粵辦（人員）」前往探視被移交港人」，重點在於中央是否接納相關建議，「如果中央肯接納，就什麼安排也可以。」

澳門洗黑錢最高可判囚八年

倘政府真的作出上述修訂，外界關注華人置業前主席劉鑾雄的案件會否因而改寫？

劉鑾雄早年捲入賄賂澳門前運輸工務司長歐文龍案，並在缺席審訊下被裁定行賄及清洗黑錢罪成，被判囚5年3個月，由於澳門與香港現時未有移交逃犯協議，故一直無再踏足澳門的他能避過牢獄之苦。不過台灣兇殺案觸發港府建議例設立一次性「個案移交」引渡機制，令情況可能有變，劉在上月1日正式入稟高等法院申請司法覆核，挑戰《逃犯條例》修訂草案的合憲性，質疑修訂違反香港人權法案的保障，要求法庭頒令，修訂後的逃犯條例不應設追溯期，同時要求修例前被指控犯罪的人不應移交。

若鍾國斌消息屬實，政府就《逃犯條例》作修訂，包括將移交罪行刑期最低門檻增至7年，被判刑低於7年的劉，會否有機會免於引渡至澳門受審？據法律界人士指，引渡協議中的刑期門檻，是以法例列明有關罪行可判處最高刑罰計算，而非實際判監年期或估計被判處刑期，而據澳門○六年實施的《預防及遏止洗黑錢犯罪》法案，清洗黑錢是指為掩飾利益不法來源，而轉換或轉移該等利益或協助有關利益轉換或轉移，可被判2至8年徒刑及罰二千萬澳門元，換言之，高於逃犯條例擬修訂為7年的最低門檻。