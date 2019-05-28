【逃犯修例】鍾國斌爆政府提修訂　刑期門檻增至7年　大劉脫險？

特首林鄭月娥今(28日) 表示，政府爭取數日一次過回應外界對《逃犯條例》的修訂建議，暗示政府快將公布進一步修訂方案。 自由黨鍾國斌接受《香港01》查詢時表示，據他了解，《逃犯條例》修訂將會作數項調整，包括將移交罪行刑期門檻由現時建議的3年大幅增至7年，以及仿效內地將追溯期與刑期掛鈎，舉例如提出引渡的地區相關罪行的最高刑期為3年，超過3年便不能移交。倘鍾國斌的消息屬實，早年在澳門因行賄及清洗黑錢罪被判囚5年3個月的華人置業前主席劉鑾雄或可免於移交。

自由黨鍾國斌表示，據他了解，《逃犯條例》修訂將會作數項調整，包括將移交罪行刑期門檻增至7年，以及將追溯期與相關罪行的最高刑期掛勾。（資料圖片/吳煒豪攝）

鍾國斌表示，據他了解，政府將提出數項修訂，包括：

一。將刑期門檻提高至7年；

二。設追溯期，如內地相關罪行的最高刑期為3年，超過3年便不能移交

三。由中央最高人民檢察機關才可提出移交申請；

四。設監察員制度，律政司長長鄭若驊日前提及建議，港府可派監察員到移交地區了解被移交疑犯的人權狀況，若所受待遇不符合國際人權公約，可提出上訴。

另一方面，保安局局長李家超接受電視台訪問時表示，考慮將刑期門檻由3年提高至7年；以及考慮將移交的逃犯申請回港服刑。

早年捲入賄賂澳門前運輸工務司長歐文龍案，在當地被裁定行賄及清洗黑錢罪成判囚的華人置業前主席劉鑾雄，二人在缺席審訊下被裁定行賄及清洗黑錢罪成，各判囚5年3個月。不過早前的台灣兇殺案觸發港府建議例設立一次性「個案移交」引渡機制，香港除可引渡「拖篋棄屍案」疑犯到台灣，若有港人於內地或澳門涉貪污等罪行，也有可能被移交到相關地方，即修例通過後劉鑾雄有機會被引渡回澳門受審。

直至上月1日，劉正式入稟高等法院申請司法覆核，挑戰《逃犯條例》修訂草案的合憲性，質疑修訂違反香港人權法案的保障，要求法庭頒令，修訂後的逃犯條例不應設追溯期，同時修例前被指控犯罪的人不應疑交。

若鍾國斌消息屬實，政府就《逃犯條例》作修訂，包括將移交罪行刑期最低門檻增至7年，在此情況下，因劉鑾雄的罪行刑期低於7年，劉便有機會免於引渡至澳門受審。